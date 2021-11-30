İstanbul'da yaşanan fırtınalı hava ve lodos kenti oldukça etkiledi. Öyle ki bugün İstanbul'da bugün için okullar tatil edildi. Bu hava koşullarından en fazla etkilenen kesim ise motokuryelik yapan çalışanlardı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, lodos sebebiyle motokuryelik yapan araçlar öncelikli olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu bağlamda, 30 Kasım Yemeksepeti Banabi motokuryeler çalışıyor mu? Yemeksepeti online yemek ve market siparişleri iptal mi edildi?

30 KASIM YEMEKSEPETİ BANABİ ÇALIŞIYOR MU?

Yemeksepeti hava koşullarının normale dönmesine kadar Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle'de teslimatlara ara verildiğini açıkladı.

VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos sebebiyle dün saat 23.00'den bugün saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar öncelikli olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul ve Türkiye'de hayatı felç eden fırtına sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da eğitime bir gün ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izne tabi olacak.