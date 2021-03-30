30 Mart 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı| Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de
Kanal D'nin 30 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Hekimoğlu" adlı dizi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 30 Mart 2021 Salı yayın akışı...
KANAL D 30 Mart 2021 Salı akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Hekimoğlu" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 30 Mart 2021 Salı yayın akışı...
KANAL D 30 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ
Hekimoğlu ve İpek, Amerika’da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden şüphe duyar. Uçağı geri diniş yapması için elinden geleni yapar. Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.
Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen’i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?