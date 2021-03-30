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30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete'de neler var? Resmi Gazete'de bugün

30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete'de neler var? Resmi Gazete'de bugün atama kararları, yönetmelikler, yüksek seçim kurulu kararı yer alıyor. İşte detaylar...

30 Mart 2021 Salı Resmi Gazete'de neler var? Resmi Gazete'de bugün

30 Mart 2021 tarihli ve 31439 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına haberimizden ulaşabilirsiniz. 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/178, 179, 180)

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Sinop Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARI
–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 1700 Sayılı İlke Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 24/03/2021 Tarihli ve 129 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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