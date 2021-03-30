30 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 30 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Masumlar Apartmanı " adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı " yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...
TRT1 30 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ
Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı yepyeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Naci'nin gitme kararı ile peşinden giden Safiye, tam umutsuzluğa kapılacaktı ki karşısında kararını değiştiren Naci'yi görmesi ile normale döner. Ancak normalden farklı davranan biri vardır.
Gülben, Esat'a olan hislerinin tekrar yeşermesiyle gördüğü manzara karşısında şoka uğrar. Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben, onlara görünmemek için telaşa kapılır ve tam bu esnada altına kaçırır. Bu anlara Esra ve Esat'ın şahit olması Gülben'i artık bambaşka biri yapar. Annesinin kıyafetlerine giyerek annesi kılığına girer.
Öte yandan bu durum karşısında Han, öyle bir adım atar ki gözü ne Esat'ı ne de Esra'yı görür. Han'ın planı nedir? Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.