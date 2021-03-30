Mardin Savur Nüfusu 2020 - 2021 |  Savur İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mardin Ömerli Nüfusu 2020 - 2021 |  Ömerli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mardin Nusaybin Nüfusu 2020 - 2021 |  Nusaybin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mardin Midyat Nüfusu 2020 - 2021 |  Midyat İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mardin Mazıdağı Nüfusu 2020 - 2021 |  Mazıdağı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mardin Kızıltepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Kızıltepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mardin Derik Nüfusu 2020 - 2021 |  Derik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2021? Açık cezaevi izinleri son durum 2021Mardin Dargeçit Nüfusu 2020 - 2021 |  Dargeçit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mardin Artuklu Nüfusu 2020 - 2021 |  Artuklu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. 30 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

30 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT 1 30 Mart 2021 Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Masumlar Apartmanı " adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

30 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı " yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

30 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT1 30 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler 
19:00 Ana Haber 
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı 

30 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı yepyeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Naci'nin gitme kararı ile peşinden giden Safiye, tam umutsuzluğa kapılacaktı ki karşısında kararını değiştiren Naci'yi görmesi ile normale döner. Ancak normalden farklı davranan biri vardır.

Gülben, Esat'a olan hislerinin tekrar yeşermesiyle gördüğü manzara karşısında şoka uğrar. Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben, onlara görünmemek için telaşa kapılır ve tam bu esnada altına kaçırır. Bu anlara Esra ve Esat'ın şahit olması Gülben'i artık bambaşka biri yapar. Annesinin kıyafetlerine giyerek annesi kılığına girer.

Öte yandan bu durum karşısında Han, öyle bir adım atar ki gözü ne Esat'ı ne de Esra'yı görür. Han'ın planı nedir?  Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT