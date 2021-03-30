30 Mart 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle TRT 1'de

30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" adlı program yer alırken, hemen ardından "Acemi Anneler" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Masumlar Apartmanı " yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Mart 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT1 30 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı yepyeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Naci'nin gitme kararı ile peşinden giden Safiye, tam umutsuzluğa kapılacaktı ki karşısında kararını değiştiren Naci'yi görmesi ile normale döner. Ancak normalden farklı davranan biri vardır.

Gülben, Esat'a olan hislerinin tekrar yeşermesiyle gördüğü manzara karşısında şoka uğrar. Esat'ı Esra'nın evinden çıkarken gören Gülben, onlara görünmemek için telaşa kapılır ve tam bu esnada altına kaçırır. Bu anlara Esra ve Esat'ın şahit olması Gülben'i artık bambaşka biri yapar. Annesinin kıyafetlerine giyerek annesi kılığına girer.

Öte yandan bu durum karşısında Han, öyle bir adım atar ki gözü ne Esat'ı ne de Esra'yı görür. Han'ın planı nedir? Neriman ise Gamze’nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han’ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman’ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege’yi karşı karşıya getirir.