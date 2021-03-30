30 Mart altın fiyatları 2021! Altın fiyatları bugün ne kadar 2021? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı kaç para?

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1 14 30 MART ALTIN FİYATLARI 2021! ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR 2021? BUGÜN TAM, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA? GRAM ALTIN FİYATI 2021 Alış: 451,60 TL Satış: 451,68 TL