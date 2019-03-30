30 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Taha Akgül: Biz bu işi yapıyorsak 3-4 yıl daha zirvede yapacağız

Süleyman Atlı: Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmek

Serbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çatmar: Madalya sayımızı artırmak istiyoruz

FENERBAHÇE

- MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17:30 Borussia Dortmund - Wolfsburg (Yunus Mallı)

17:30 Fortuna Düsseldorf - M'gladbach (Kaan Ayhan)

18:00 Leicester City - AFC Bournemouth (Çağlar Söyüncü)

20:30 West Ham United - Everton (Cenk Tosun)

20:30 Celta de Vigo - Villarreal (Okay Yokuşlu)

22:30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

HAZIRLIK MAÇLARI

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adana Demirspor

BASKETBOL

- Tahincioğlu BSL

13:00 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep Basketbol

15:15 Afyon Belediyespor - Banvit

17:30 Tofaş - Türk Telekom

20:00 İstanbul BBSK - Sakarya BŞB Basketbol

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14:00 Beşiktaş - Çukurova Basketbol Kulübü

14:00 Mersin BŞB - Galatasaray

14:00 Kırçiçeği Bodrum - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

16:00 Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik

16:00 Botaş - Adana Basketbol

16:00 Kayseri Basketbol - İstanbul Üniversitesi

17:00 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe

VOLEYBOL (Çeyrek Final Play-Off Maçları)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

17:00 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

- Efeler Ligi

17:00 Ziraat Bankası - Halkbank

15:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango

14:00 İstanbul BBSK - Galatasaray

14:00 Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor

DHA