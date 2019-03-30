30 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi
Serbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çatmar: Madalya sayımızı artırmak istiyoruz
(ÖZEL) Taha Akgül: Biz bu işi yapıyorsak 3-4 yıl daha zirvede yapacağız
Süleyman Atlı: Hedefim dünya şampiyonu olup olimpiyatlara gitmek
Serbest Stil A Takım Antrenörü Abdullah Çatmar: Madalya sayımızı artırmak istiyoruz
FENERBAHÇE
- MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçının çalışmaları sürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
17:30 Borussia Dortmund - Wolfsburg (Yunus Mallı)
17:30 Fortuna Düsseldorf - M'gladbach (Kaan Ayhan)
18:00 Leicester City - AFC Bournemouth (Çağlar Söyüncü)
20:30 West Ham United - Everton (Cenk Tosun)
20:30 Celta de Vigo - Villarreal (Okay Yokuşlu)
22:30 Sampdoria - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
HAZIRLIK MAÇLARI
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adana Demirspor
BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
13:00 Bahçeşehir Koleji - Gaziantep Basketbol
15:15 Afyon Belediyespor - Banvit
17:30 Tofaş - Türk Telekom
20:00 İstanbul BBSK - Sakarya BŞB Basketbol
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14:00 Beşiktaş - Çukurova Basketbol Kulübü
14:00 Mersin BŞB - Galatasaray
14:00 Kırçiçeği Bodrum - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
16:00 Samsun Canik Belediye - OGM Orman Gençlik
16:00 Botaş - Adana Basketbol
16:00 Kayseri Basketbol - İstanbul Üniversitesi
17:00 İzmit Belediyespor - Fenerbahçe
VOLEYBOL (Çeyrek Final Play-Off Maçları)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
17:00 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
- Efeler Ligi
17:00 Ziraat Bankası - Halkbank
15:00 Fenerbahçe - Maliye Piyango
14:00 İstanbul BBSK - Galatasaray
14:00 Tokat Bld. Plevne - Arkas Spor
DHA
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