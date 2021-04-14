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30 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Mayıs 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

30 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

30 MAYIS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Mayıs 2021 Pazar gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


02:00
LA Galaxy 2 - SJ Earthquakes
MLS
Bilyoner TV

02:00
Hartford Athletic - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:00
Bahia - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:30
Louisville City - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Miami FC - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Miami FC - DC United
MLS
Bilyoner TV

03:00
Sao Paulo - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

03:30
Meksika - İzlanda
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

03:30
Kansas City - Houston Dynamo
MLS
Bilyoner TV

03:30
OKC Energy - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:30
San Antonio - Rio Grande
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:00
Colorado Rapids - FC Dallas
MLS
Bilyoner TV

04:30
Real Salt Lake - Minnesota United
MLS
Bilyoner TV

04:30
New Mexico - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Orange County - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
Sacramento Republic - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
San Diego Loyal - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

06:00
Yamaga - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

06:35
Wellington Phoenix - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

07:00
Yokohama Marinos - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Vissel Kobe - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Tokyo - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV

08:00
Albirex Niigata - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kyoto - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Yamagata - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Oita - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Tokushima - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Vegalta Sendai - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

09:00
Machida - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:05
WS Wanderers - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV

10:30
Daegu - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

11:00
Gamba Osaka - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV

11:00
Ehime - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

12:00
Urawa - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Kawasaki Frontale - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV

13:00
Pohang - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Gomel - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

14:00
Vasalunds - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV

14:30
Osnabruck - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV

15:00
Tammeka - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

15:30
Hammarby - Hacken
İsveç Kupası
Bilyoner TV

16:00
Mjondalen - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

16:00
Slutsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Fredrikstad - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Start - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Strommen - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV

16:00
Mjondalen - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

17:00
Blackpool - Lincoln City
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 1, Bilyoner TV

17:00
Rovaniemi - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Sion - Thun
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Brusque - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:00
Atletico Mineiro - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

17:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U19 Ligi
GS TV

18:00
Wolfsberger - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Brest - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:30
Klubi 04 - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Mariehamn - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

19:00
Kuressaare - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Nantes - Toulouse
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:00
Brann - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Rosenborg - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Valerenga - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Brann - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kristiansund - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Odds BK - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Rosenborg - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Tromsö - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Valerenga - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:30
Albacete - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

21:00
Haugesund - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:00
Haugesund - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

21:15
İsviçre - ABD
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

22:00
Alcorcon - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Cartagena - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Sporting Gijon - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
UD Logrones - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Malaga - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Mirandes - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Ponferradina - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Rayo Vallecano - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Real Zaragoza - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Ceara - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Flamengo - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:30
Atlanta United 2 - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

23:00
Everton - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Editör
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