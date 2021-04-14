30 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
30 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Mayıs 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
30 MAYIS 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 Mayıs 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
02:00
LA Galaxy 2 - SJ Earthquakes
MLS
Bilyoner TV
02:00
Hartford Athletic - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Bahia - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:30
Louisville City - Indy Eleven
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Miami FC - Charlotte Independence
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Miami FC - DC United
MLS
Bilyoner TV
03:00
Sao Paulo - Fluminense
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
03:30
Meksika - İzlanda
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
03:30
Kansas City - Houston Dynamo
MLS
Bilyoner TV
03:30
OKC Energy - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:30
San Antonio - Rio Grande
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:00
Colorado Rapids - FC Dallas
MLS
Bilyoner TV
04:30
Real Salt Lake - Minnesota United
MLS
Bilyoner TV
04:30
New Mexico - Loudoun United
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Orange County - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Sacramento Republic - Phoenix Rising
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
San Diego Loyal - Las Vegas Lights
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
06:00
Yamaga - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
06:35
Wellington Phoenix - Perth Glory
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
07:00
Yokohama Marinos - Shimizu S Pulse
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Vissel Kobe - Sagan Tosu
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Tokyo - Hiroshima
Japonya J.League
Bilyoner TV
08:00
Albirex Niigata - Ryukyu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kyoto - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Yamagata - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Oita - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Tokushima - Shonan Bellmar
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Vegalta Sendai - Cerezo Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV
09:00
Machida - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:05
WS Wanderers - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 3, Bilyoner TV
10:30
Daegu - Gangwon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
11:00
Gamba Osaka - Yokohama FC
Japonya J.League
Bilyoner TV
11:00
Ehime - Mito
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Urawa - Nagoya
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kawasaki Frontale - Kashima Antlers
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Pohang - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Gomel - FC Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Vasalunds - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:30
Osnabruck - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bilyoner TV
15:00
Tammeka - Parnu JK
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
15:30
Hammarby - Hacken
İsveç Kupası
Bilyoner TV
16:00
Mjondalen - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
16:00
Slutsk - Isloch Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Fredrikstad - Jerv
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Start - Aalesund
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Strommen - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Mjondalen - Molde
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
17:00
Blackpool - Lincoln City
İngiltere EFL League 1 Play-Off
Bein Sports 1, Bilyoner TV
17:00
Rovaniemi - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sion - Thun
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Brusque - Ponte Preta
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Atletico Mineiro - Fortaleza
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
17:00
Galatasaray - Fenerbahçe
TFF Elit U19 Ligi
GS TV
18:00
Wolfsberger - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Brest - Energetik BGU
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:30
Klubi 04 - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - Lahti
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
19:00
Kuressaare - Kalju
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Nantes - Toulouse
Fransa Ligue 1 Play-Out
Bein Sports 2, Bilyoner TV
19:00
Brann - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kristiansund - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rosenborg - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Valerenga - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Brann - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kristiansund - Lilleström
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Odds BK - Bodo Glimt
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rosenborg - Stabaek
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Tromsö - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Valerenga - Sandefjord
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:30
Albacete - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
21:00
Haugesund - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Haugesund - Viking
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:15
İsviçre - ABD
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
22:00
Alcorcon - Espanyol
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Cartagena - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Sporting Gijon - Almeria
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
UD Logrones - Las Palmas
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Malaga - Castellon
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Mirandes - Sabadell
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Ponferradina - Mallorca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Rayo Vallecano - Lugo
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Real Zaragoza - Leganes
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Ceara - Gremio
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Flamengo - Palmeiras
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Atlanta United 2 - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
23:00
Everton - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV