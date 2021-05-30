30 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı| Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de

30 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında13:30 Merve Yıldırımla Benden Söylemesi programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de...

30 MAYIS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagözle ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:15 Bay Yanlış

13:30 Merve Yıldırımla Benden Söylemesi

15:30 Kefaret

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Son Yaz

03:30 İçerde: Ölümcül Hapishane

04:30 Masumiyet

(FOX TV)