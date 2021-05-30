30 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı| Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de
30 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında13:30 Merve Yıldırımla Benden Söylemesi programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de...
30 Mayıs 2021 Pazar FOX TV yayın akışı nedir? FOX TV'de hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında13:30 Merve Yıldırımla Benden Söylemesi programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de...
30 MAYIS 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagözle ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:15 Bay Yanlış
13:30 Merve Yıldırımla Benden Söylemesi
15:30 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Son Yaz
03:30 İçerde: Ölümcül Hapishane
04:30 Masumiyet
(FOX TV)