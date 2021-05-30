30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de
30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik ekranlarda olacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de...
30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik ekranlarda olacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de...
30 MAYIS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aile
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:45 Takip İstanbul
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Son Darbe
01:45 Son Darbe
03:30 5N 1K
05:30 Güllerin Savaşı
(KANAL D)