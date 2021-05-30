30 Mayıs 2021 Pazar FOX TV Yayın Akışı| Kefaret yeni bölümüyle FOX TV'de30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de30 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de30 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'deGlobal markalardan bir yenisi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı! Bakan Varank'tan TCL üretim tesisine ziyaret!30 Mayıs 2021 Pazar Star TV Yayın Akışı |Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star TV'de30 Mayıs 2021 Pazar Show TV Yayın Akışı |Tosun Paşa saat 20:00'de Show TV'de30 Mayıs 2021 Pazar ATV Yayın Akışı | Kim Milyoner Olmak İster ATV'deSON DAKİKA! MSB duyurdu: FETÖ'yle mücadele sürüyor! 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personelin işlemleri sürüyor!Ünlü&Co halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Ünlü Co halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Gündüz kuşağında 09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik ekranlarda olacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2​​​​​​​ Kanal D'de...

30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik ekranlarda olacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de...

30 MAYIS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

 

14:00 Sadakatsiz

16:45 Takip İstanbul

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Son Darbe

01:45 Son Darbe

03:30 5N 1K

05:30 Güllerin Savaşı

(KANAL D)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT