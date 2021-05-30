30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de

30 Mayıs 2021 Pazar Kanal D yayın akışı nedir? Bugün Kanal D'de hangi programlar ve diziler var?09:45 Magazin D Pazar programı yayınlanacak. Hemen ardından 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik ekranlarda olacak. 20.00'da ise Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de...

30 MAYIS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aile

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:45 Takip İstanbul

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Son Darbe

01:45 Son Darbe

03:30 5N 1K

05:30 Güllerin Savaşı

(KANAL D)