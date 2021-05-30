30 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de
30 Mayıs 2021 Pazar TRT1 yayın akışı araştırılıyor. Saatler 08:55'i gösterdiğinde Diriliş Ertuğrul ekranlarda olacak. 20.00'da ise Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de...
30 Mayıs 2021 Pazar 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Saat 08:55'te Diriliş Ertuğrul ekranlarda olacak. 20.00'da ise Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de...
30 MAYIS 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:50 3'Te 3
01:05 Diriliş "Ertuğrul"
03:15 Bir Zamanlar Kıbrıs