30 Mayıs 2021 Pazar TRT1 Yayın Akışı | Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de

30 Mayıs 2021 Pazar 2021 TRT1 yayın akışı nedir? TRT1 ekranlarında bugün hangi programlar ve diziler var? Saat 08:55'te Diriliş Ertuğrul ekranlarda olacak. 20.00'da ise Teşkilat yeni bölümüyle TRT1'de...

30 MAYIS 2021 PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

04:40 İmparatoriçe Ki

06:55 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:05 Bir Zamanlar Kıbrıs

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:50 3'Te 3

01:05 Diriliş "Ertuğrul"

03:15 Bir Zamanlar Kıbrıs

(TRT1)