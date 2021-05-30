30 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de

30 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? Saat 06:30'da Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Kırmızı Oda ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...

30 MAYIS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Dizi

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun