30 Mayıs 2021 Pazar TV8 Yayın Akışı |Survivor yeni bölümüyle TV8'de
30 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı araştırılıyor. Saat 06:30'da Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Kırmızı Oda ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
30 Mayıs 2021 Pazar TV8 yayın akışı nedir? TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? Saat 06:30'da Oynat Bakalım programı var. 13.15'te ise sevilen dizi Kırmızı Oda ekranlarda olacak. 20.00'da Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de...
30 MAYIS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama / Canlı
13:15 Kırmızı Oda
16:45 Mutluluk Zamanı
20:00 Survivor 2021 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Dizi
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun