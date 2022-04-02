30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
30 Mayıs 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...
30 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
18:30
Beşiktaş - ALG Spor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
TRT Spor
19:00
Stabaek - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Raufoss - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
KFUM Oslo - Skeid
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Grorud - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Brann - Mjondalen
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Utsiktens - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
22:00
Al Ahly - Wydad
CAF Şampiyonlar Ligi
Bilyoner TV