30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...

30 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



18:30

Beşiktaş - ALG Spor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

TRT Spor

19:00

Stabaek - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Raufoss - Asane

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

KFUM Oslo - Skeid

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Grorud - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Brann - Mjondalen

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00

Utsiktens - Skövde

İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00

Al Ahly - Wydad

CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV