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  3. 30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Mayıs 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var,  kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi maç programı...

30 MAYIS 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Mayıs 2022 Pazartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


18:30
Beşiktaş - ALG Spor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

TRT Spor

19:00
Stabaek - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Raufoss - Asane
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
KFUM Oslo - Skeid
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Grorud - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Brann - Mjondalen
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

20:00
Utsiktens - Skövde
İsveç Superettan

Bilyoner TV

22:00
Al Ahly - Wydad
CAF Şampiyonlar Ligi

Bilyoner TV

Bölge Gündem Editör Ekibi
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