Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 30 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

30 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 162 bin 120, vefat sayısı 4 bin 489 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324, iyileşen hasta sayısı 125 bin 963 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 48 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 367 bin 227 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 2 milyon 672 bin 712 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 olduğu saptanan kişi sayısı, 6 milyon 48 bin 236’ya ulaştı.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 793 bin 530 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 104 bin 542 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (468 bin 338), Rusya (396 bin 575), İspanya (285 bin 644), İngiltere (271 bin 222), İtalya (232 bin 248), Fransa (186 bin 835), Almanya (183 bin 19), Hindistan (174 bin 20), Türkiye (162 bin 120), Peru (148 bin 285), İran (146 bin 668), Şili (90 bin 638), Kanada (89 bin 418), Meksika (84 bin 627), Çin (82 bin 999), Suudi Arabistan (81 bin 766), Pakistan (66 bin 457), Belçika (58 bin 186), Katar (52 bin 907), Hollanda (46 bin 126), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (40 bin 764), Ekvador (38 bin 571), İsveç (36 bin 476), Singapur (34 bin 366), Birleşik Arap Emirlikleri (33 bin 170), Portekiz (31 bin 946), İsviçre (30 bin 828), Güney Afrika (29 bin 240), Kolombiya (26 bin 688), Endonezya (25 bin 773), Kuveyt (25 bin 184), İrlanda (24 bin 876), Polonya (23 bin 376), Ukrayna (23 bin 204) ve Mısır (22 bin 82)."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 38 bin 161, İtalya 33 bin 229, Fransa 28 bin 714, Brezilya 27 bin 944, İspanya 27 bin 121, Belçika 9 bin 453, Meksika 9 bin 415, Almanya 8 bin 594, İran 7 bin 677, Kanada 6 bin 979, Hollanda 5 bin 931, Hindistan 4 bin 981, Çin 4 bin 634, Rusya 4 bin 555, Türkiye 4 bin 489, İsveç 4 bin 350, Peru 4 bin 230, Ekvador 3 bin 334, İsviçre 1919, İrlanda 1645, Endonezya 1573, Pakistan 1395, Portekiz 1383, Polonya 1051, Şili 944, Mısır 879, Kolombiya 853, Ukrayna 696, Güney Afrika 611, Bangladeş 610, Suudi Arabistan 458, Birleşik Arap Emirlikleri 260, Belarus 224, Kuveyt 194, Katar 36 ve Singapur 23."