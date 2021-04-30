30 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı |Son Yaz yeni bölümüyle FOX'ta

30 Nisan 2021 Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Son Yaz" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

FOX TV 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağğlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır. Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün’ün DNA'sını alıp Selim’den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.