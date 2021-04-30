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30 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'nin 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" yer alırken, akşam saatlerinde ise "Arka Sokaklar" izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D yayın akışı...

30 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 30 Nisan 2021 Cuma akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelirken, hemen ardından ise "Arda'nın Ramazan Mutfağı" yayınlanacak. Akşam ise "Arka Sokaklar" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

30 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

30 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'de

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Korhan’dan kalan kirli işleri yürütmek artık Aycan’a kalmıştır. Fakat işine taş koyan bir isim vardır. Korhan’ın eski iş ortaklarından çıbanın başı Latif’in hesabı kesilmelidir. Aycan, Latif’i saf dışı etmek ve kocasını cezaevinden kurtarmak için Ezgi ve ekibiyle işbirliği yapmaya karar verir. Ezgi saf bir şekilde arkadaşını koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul eden Engin Müdür, bir terslik olduğunu fark eder. Gelen bir mesaj üzerine Selin, kanser hastası olan eski dostu Ceren’i ziyaret eder. Ceren’i ziyaret etmek ve kızı bitmiş şekilde görmek Selin’i fazlasıyla yaralar. Bu ziyaretini kimseyle paylaşmayan Selin, hastanede eski bir arkadaşı Savcı Faruk ile karşılaşır.

Tekin’in rol aldığı diziden çıkarılması üzerine sosyal medya üzerinden kendisinin damarına basılan bir mesaj gelir. Mesajın sahibiyle yüzleşmek isteyen Tekin, karşısında hiç ummadığı birini bulur. Kar maskeli üç saldırgan, insanların araçla yollarını kesip döverek hırsızlık yapmaktadır. Hırsızlardan biri yakalanır. Saldırganların genç çocuklar olduğu ortaya çıkar. Yakalan Tamer sorguya alınır. Leyla, Sami ve Tamer, Faça Ferzan’a çalışmaktadır. Tamer’in yakalanmasından sonra Ferzan, Leyla ve Sami’yi alıp şehri terk etmeye çalışır. Ekip, her yerde Faça Ferzan’ı ve diğer iki saldırganı aramaktadır.

Öte yandan, Levent ve Defne uyuşturucu batağına düşmüş iki gençtir ve Torbacı İsmail’e borçlanmışlardır. Ekip, Torbacı İsmail’in izini sürmektedir. Cemal, Ezgi’ye Aycan’ın masum olmadığını anlatmaya çalışmaktadır; ama Ezgi maalesef bir türlü ikna olmaz. Ezgi, Aycan’ın masum olmadığını çok acı bir şekilde idrak edecektir.

KAYNAK: KANAL D

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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