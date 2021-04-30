30 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de

30 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...

TRT1 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Payitaht Abdülhamid

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ

Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa’nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli’deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.



Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.