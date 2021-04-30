30 Nisan 2021 Cuma TRT1 Yayın Akışı |Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarında bu akşam "Payitaht Abdülhamid" adlı dizi ekranlarda olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...
30 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı nedir? Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Kuşlarla Yolculuk" adlı dizi yer alırken, hemen ardından "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Payitaht Abdülhamid" yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. TRT 1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı...
TRT1 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Payitaht Abdülhamid
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM ÖZETİ
Fransız sefaretinde davet verileceğini öğrenen Abdülhamid, davete Nadir Ağa’nın girmesini sağlar. Sefirler ülkelerinin Rumeli’deki emelleri için bir araya gelirler. Abdülhamid Ahmet Paşa için sürpriz bir karar verir.
Saliha hakkında gazetede art arda çıkan haberler haremde bomba etkisi yaratır. Aliye kendine yeni ve güçlü bir ittifak bulur. Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı amaçlarken düşman haremin içine girer.