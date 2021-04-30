30 Nisan 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de
TV8 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 30 Nisan 2021 Cuma Salı yayın akışı...
TV8 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...
TV8 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor
20:00 Kırmızı Oda