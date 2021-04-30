30 Nisan 2021 Cuma TV8 Yayın Akışı |Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Kırmızı Oda" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

TV8 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor

20:00 Kırmızı Oda