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  3. 30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Nisan 2022 Cumartesi maç programı...

30 NİSAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Nisan 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:


11:00
Galatasaray
Olağanüstü Divan Toplantısı

GS TV

12:00
Johor Darul - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

12:00
Kawasaki Frontale - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi

 Smart Spor 2, Spor Smart 2

12:00
Fenerbahçe - Kireçburnu
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

12:45
Adelaide United - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

12:45
Perth Glory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

13:00
Zhodino - Belshina
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

13:00
Hegelmann Litauen - Jonava
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

13:45
Lyngby - Helsingor
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:00
Bolnisi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

14:00
Pathum United - Jeonnam Dragons
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00
Brommapojkarna - Jönköpings
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Dinamo Moskova - Ural
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Rubin Kazan - Sochi
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Fenerbahçe - Gaziantep FK
TFF Elit U19 Ligi

FB TV

14:30
Newcastle - Liverpool
İngiltere Premier Lig

 S Sport, S Sport Plus

14:30
Hansa Rostock - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30
Ingolstadt - Hamburg
Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:30
Dynamo Dresden - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30
Plymouth - Milton Keynes
İngiltere EFL League 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

14:30
Gillingham - Rotherham
İngiltere EFL League 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

15:00
Alaves - Villarreal
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00
Vendsyssel - Hobro
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00
Cittadella - Brescia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Cremonese - Ascoli
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Vicenza - Lecce
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Monza - Benevento
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Parma - Alessandria
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Pisa - Cosenza
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Pordenone - Crotone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Spal - Frosinone
İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00
Ternana - Perugia
İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00
Samgurali - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00
Konyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Kasımpaşa - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Cagliari - Verona
İtalya Serie A

Bilyoner TV

16:00
Napoli - Sassuolo
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00
Auxerre - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00
Djurgarden - Sirius
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Eskilstuna United - Skövde
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Trelleborgs - Brage
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00
Nykobing - Fredericia
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Slutsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00
Jagiellonia - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:30
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30
B.Dortmund - Bochum
Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30
Mainz - Bayern Münih
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:30
Stuttgart - Wolfsburg
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30
Augsburg - Köln
Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
Krasnodar - Rostov
Rusya Premier Lig

 Bilyoner TV

17:00
Aston Villa - Norwich City
İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus

17:00
Southampton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00
Watford - Burnley
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00
Wolverhampton - Brighton
İngiltere Premier Lig

 S Sport Plus

17:00
Arouca - Portimonense
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:00
Aberdeen - Dundee FC
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Livingston - Hibernian
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
St.Johnstone - St.Mirren
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
Hearts - Ross Country
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00
United City - Melbourne City
AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00
Nottingham Forest - Swansea
İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00
Real Oviedo - Mirandes
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Kauno Zalgiris - FK Panevezys
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00
Slovan Liberec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Mlada Boleslav - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00
Slovacko - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15
Real Madrid - Espanyol
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Youtube

17:15
Reggina - Como
İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:30
OFI Crete - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00
Gagra - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00
Lens - Nantes
Fransa Ligue 1

 Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00
Slaven Belupo - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
KGHM Zaglebie - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
Tabor Sezana - Radomlje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Telavi - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00
Wolfsburg - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final

DAZN Youtube

19:00
Antofagasta - O'Higgins
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

19:00
Sampdoria - Genoa
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00
Maritimo - Benfica
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00
Pohronie - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
Senica - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
AS Trencin - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
SKF Sered - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00
Viking - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00
BC Siauliai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00
Lugano - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:15
Eibar - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30
Leeds United - Manchester City
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

19:30
Hoffenheim - Freiburg
Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:30
Valencia - Levante
İspanya La Liga

 Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner T

19:30
Charleroi - KAA Gent
Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Zenit - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:45
Ajax - Zwolle
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

20:00
Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00
Ajaccio - Le Havre
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Grenoble - Amiens
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Guingamp - Caen
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Nancy - Nimes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Niort - JDA Dijon
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Paris FC - Valenciennes
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Quevilly Rouen - Pau
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Sochaux - Bastia
Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00
Sparta Prag - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:05
Sibenik - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Trabzonspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30
Hatayspor - Altay
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30
Houston Dynamo - Austin FC
MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30
Volos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00
Al Sharjah - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Al Ain - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Bani Yas - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00
Porto - Vizela
Portekiz Liga NOS

 S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00
Heracles - Twente
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00
Stal Mielec - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:15
Sporting Cristal - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15
Maribor - Koper
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30
Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2

 Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30
Burgos - Almeria
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:30
Servette - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45
Spezia - Lazio
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Seraing - RWDM
Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00
Rennes - St. Etienne
Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
PSG - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final

DAZN Youtube

22:00
Toronto FC - Cincinnati
MLS

Bilyoner TV

22:00
CSA - Sport Recife
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00
Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:30
Real Salt Lake - LA Galaxy 2
MLS

Bilyoner TV

22:30
Gremio - CRB
Brezilya Serie B

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22:30
Sampaio Correa - Operario
Brezilya Serie B

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22:30
America Mineiro - Atletico PR
Brezilya Serie A

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22:30
Ceara - Bragantino
Brezilya Serie A

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23:00
Belenenses - Braga
Portekiz Liga NOS

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23:00
Montreal Impact - Atlanta United
MLS

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Melgar - Cienciano
Peru Primera-Apertura

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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