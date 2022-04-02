30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
30 Nisan 2022 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Nisan 2022 Cumartesi maç programı...
30 NİSAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 Nisan 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
11:00
Galatasaray
Olağanüstü Divan Toplantısı
GS TV
12:00
Johor Darul - Ulsan Hyundai
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor HD, Spor Smart
12:00
Kawasaki Frontale - Guangzhou
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
12:00
Fenerbahçe - Kireçburnu
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
FB TV
12:45
Adelaide United - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
Bein Sports 2, Bilyoner TV
12:45
Perth Glory - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
13:00
Zhodino - Belshina
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
13:00
Hegelmann Litauen - Jonava
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
13:45
Lyngby - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
14:00
Bolnisi - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
14:00
Pathum United - Jeonnam Dragons
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
14:00
Brommapojkarna - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Dinamo Moskova - Ural
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Rubin Kazan - Sochi
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Fenerbahçe - Gaziantep FK
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
14:30
Newcastle - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
14:30
Hansa Rostock - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30
Ingolstadt - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:30
Dynamo Dresden - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:30
Plymouth - Milton Keynes
İngiltere EFL League 1
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
14:30
Gillingham - Rotherham
İngiltere EFL League 1
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
15:00
Alaves - Villarreal
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV
15:00
Vendsyssel - Hobro
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Cittadella - Brescia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Cremonese - Ascoli
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Vicenza - Lecce
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Monza - Benevento
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Parma - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pisa - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Pordenone - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Spal - Frosinone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
15:00
Ternana - Perugia
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:00
Samgurali - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00
Konyaspor - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Kasımpaşa - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Cagliari - Verona
İtalya Serie A
Bilyoner TV
16:00
Napoli - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00
Auxerre - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:00
Djurgarden - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Eskilstuna United - Skövde
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Trelleborgs - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:00
Nykobing - Fredericia
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Slutsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Jagiellonia - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
16:30
B.Dortmund - Bochum
Almanya Bundesliga
Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30
Mainz - Bayern Münih
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
16:30
Stuttgart - Wolfsburg
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:30
Augsburg - Köln
Almanya Bundesliga
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
Krasnodar - Rostov
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Aston Villa - Norwich City
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport Plus
17:00
Southampton - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Watford - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
17:00
Wolverhampton - Brighton
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
17:00
Arouca - Portimonense
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
17:00
Aberdeen - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Livingston - Hibernian
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
St.Johnstone - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Dundee United - Motherwell
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Hearts - Ross Country
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
United City - Melbourne City
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:00
Nottingham Forest - Swansea
İngiltere Championship
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
17:00
Real Oviedo - Mirandes
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Kauno Zalgiris - FK Panevezys
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Slovan Liberec - Sigma Olomouc
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Mlada Boleslav - Ceske Budejovice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Slovacko - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:15
Real Madrid - Espanyol
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Youtube
17:15
Reggina - Como
İtalya Serie B
Bilyoner TV
17:30
OFI Crete - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:00
Gagra - Dila Gori
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00
Lens - Nantes
Fransa Ligue 1
Bein Sports 2, Bilyoner TV
18:00
Slaven Belupo - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
KGHM Zaglebie - Lechia Gdansk
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
Tabor Sezana - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Telavi - Lokomotif Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Wolfsburg - Barcelona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final
DAZN Youtube
19:00
Antofagasta - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sampdoria - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00
Maritimo - Benfica
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
19:00
Pohronie - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Senica - Zlate Moravce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
AS Trencin - Mikulas
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
SKF Sered - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
BC Siauliai - Zalgiris Vilnius
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
19:00
Lugano - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:15
Eibar - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
19:30
Leeds United - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
19:30
Hoffenheim - Freiburg
Almanya Bundesliga
Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
19:30
Valencia - Levante
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner T
19:30
Charleroi - KAA Gent
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Zenit - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:45
Ajax - Zwolle
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV, Vole App
20:00
Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Ajaccio - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Grenoble - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Guingamp - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Nancy - Nimes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Niort - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Paris FC - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Quevilly Rouen - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Sochaux - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Sparta Prag - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:05
Sibenik - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Trabzonspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
20:30
Hatayspor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Houston Dynamo - Austin FC
MLS
S Sport Plus, Bilyoner TV
20:30
Volos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
21:00
Al Sharjah - Al Urooba
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Al Ain - Dubai
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Bani Yas - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Porto - Vizela
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV
21:00
Heracles - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
21:00
Stal Mielec - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:15
Sporting Cristal - Deportivo Binacional
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
Maribor - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30
Burgos - Almeria
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
21:30
Servette - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:45
Spezia - Lazio
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Seraing - RWDM
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Rennes - St. Etienne
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
22:00
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
İspanya La Liga
Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
PSG - Lyon
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final
DAZN Youtube
22:00
Toronto FC - Cincinnati
MLS
Bilyoner TV
22:00
CSA - Sport Recife
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
22:30
Real Salt Lake - LA Galaxy 2
MLS
Bilyoner TV
22:30
Gremio - CRB
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Sampaio Correa - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
America Mineiro - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Ceara - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Belenenses - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Montreal Impact - Atlanta United
MLS
Bilyoner TV
23:30
Melgar - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV