30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Nisan 2022 Cumartesi maç programı...

30 NİSAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Nisan 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



11:00

Galatasaray

Olağanüstü Divan Toplantısı

GS TV

12:00

Johor Darul - Ulsan Hyundai

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor HD, Spor Smart

12:00

Kawasaki Frontale - Guangzhou

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

12:00

Fenerbahçe - Kireçburnu

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

FB TV

12:45

Adelaide United - Brisbane Roar

Avustralya A Ligi

Bein Sports 2, Bilyoner TV

12:45

Perth Glory - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

13:00

Zhodino - Belshina

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

13:00

Hegelmann Litauen - Jonava

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

13:45

Lyngby - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

14:00

Bolnisi - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

14:00

Pathum United - Jeonnam Dragons

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00

Brommapojkarna - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00

Dinamo Moskova - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Rubin Kazan - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00

Fenerbahçe - Gaziantep FK

TFF Elit U19 Ligi

FB TV

14:30

Newcastle - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

14:30

Hansa Rostock - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

14:30

Ingolstadt - Hamburg

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:30

Dynamo Dresden - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

14:30

Plymouth - Milton Keynes

İngiltere EFL League 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

14:30

Gillingham - Rotherham

İngiltere EFL League 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

15:00

Alaves - Villarreal

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner TV

15:00

Vendsyssel - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

15:00

Cittadella - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Cremonese - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Vicenza - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Monza - Benevento

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Parma - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Pisa - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Pordenone - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Spal - Frosinone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

15:00

Ternana - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:00

Samgurali - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00

Konyaspor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00

Kasımpaşa - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00

Cagliari - Verona

İtalya Serie A

Bilyoner TV

16:00

Napoli - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00

Auxerre - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:00

Djurgarden - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00

Eskilstuna United - Skövde

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Trelleborgs - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:00

Nykobing - Fredericia

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00

Slutsk - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00

Jagiellonia - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:30

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin

Almanya Bundesliga

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30

B.Dortmund - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30

Mainz - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:30

Stuttgart - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30

Augsburg - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30

Krasnodar - Rostov

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Aston Villa - Norwich City

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus

17:00

Southampton - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Watford - Burnley

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

17:00

Wolverhampton - Brighton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

17:00

Arouca - Portimonense

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

17:00

Aberdeen - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Livingston - Hibernian

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

St.Johnstone - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Dundee United - Motherwell

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

Hearts - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

17:00

United City - Melbourne City

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2

17:00

Nottingham Forest - Swansea

İngiltere Championship

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00

Real Oviedo - Mirandes

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00

Kauno Zalgiris - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00

Slovan Liberec - Sigma Olomouc

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Mlada Boleslav - Ceske Budejovice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:00

Slovacko - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

17:15

Real Madrid - Espanyol

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Youtube

17:15

Reggina - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV

17:30

OFI Crete - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

Gagra - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00

Lens - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV

18:00

Slaven Belupo - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30

KGHM Zaglebie - Lechia Gdansk

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30

Tabor Sezana - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00

Telavi - Lokomotif Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00

Wolfsburg - Barcelona

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final

DAZN Youtube

19:00

Antofagasta - O'Higgins

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

19:00

Sampdoria - Genoa

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00

Maritimo - Benfica

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

19:00

Pohronie - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Senica - Zlate Moravce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

AS Trencin - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

SKF Sered - Dunajska Streda

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

19:00

Viking - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00

BC Siauliai - Zalgiris Vilnius

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

19:00

Lugano - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

19:15

Eibar - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

19:30

Leeds United - Manchester City

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

19:30

Hoffenheim - Freiburg

Almanya Bundesliga

Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:30

Valencia - Levante

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, Bilyoner T

19:30

Charleroi - KAA Gent

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30

Zenit - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:45

Ajax - Zwolle

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV, Vole App

20:00

Torpedo Kutaisi - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00

Ajaccio - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Grenoble - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Guingamp - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Nancy - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Niort - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Paris FC - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Quevilly Rouen - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Sochaux - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

20:00

Sparta Prag - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

20:05

Sibenik - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30

Trabzonspor - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

20:30

Hatayspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

20:30

Houston Dynamo - Austin FC

MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30

Volos - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

21:00

Al Sharjah - Al Urooba

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Al Ain - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Bani Yas - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

21:00

Porto - Vizela

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:00

Heracles - Twente

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

21:00

Stal Mielec - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:15

Sporting Cristal - Deportivo Binacional

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:15

Maribor - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

21:30

Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2

Tivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30

Burgos - Almeria

İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

21:30

Servette - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

21:45

Spezia - Lazio

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45

Seraing - RWDM

Belçika Pro League

Bilyoner TV

22:00

Rennes - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

22:00

Athletic Bilbao - Atletico Madrid

İspanya La Liga

Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

PSG - Lyon

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final

DAZN Youtube

22:00

Toronto FC - Cincinnati

MLS

Bilyoner TV

22:00

CSA - Sport Recife

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

22:30

Real Salt Lake - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV

22:30

Gremio - CRB

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Sampaio Correa - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

America Mineiro - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:30

Ceara - Bragantino

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:00

Belenenses - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00

Montreal Impact - Atlanta United

MLS

Bilyoner TV

23:30

Melgar - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV