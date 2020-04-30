30 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 30 Nisan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 30 Nisan canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Ispanaklı makarna dolması nasıl yapılır?
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Neslihan Gelin: puan
Güngör Gelin: puan
Sevim Kaynana
Güngör Gelin: puan (kendi gelini)
Elif Gelin: puan
Neslihan gelin: puan
Hatice Gelin: puan
Çiğdem kaynana:
Elif gelin: Puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: puan
Güngör gelin: puan
Hatice gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: (kendi gelini)
Elif gelin: puan
Güngör gelin: puan
Hatice gelin: puan
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alan gelin ..... oldu
Günün en düşük puanını alan gelin..... oldu
Çeyrek altını alan gelin ..... oldu
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