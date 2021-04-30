30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti Tam kapanma sürecine girmesinin ardından evde olan vatandaşlar internette 30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları ile su kesintisinin olup olmadığıyla ilgili araştırma yapıyor. Biz de bu 4 ildeki kesinti listesini haberimizde derledik.

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30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları evde olan vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik. 30 NİSAN CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 30.04.2021 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Akat Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 30.04.2021 11:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 11:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Pirinççi Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Göktürk Merkez Mah,Işıklar Mah,Göktürk Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Hasdal Hastane İnşaat Alanında Toprak Kayması Sebebi İle İş Güvenliği Kapsamında Kağıthane-Havalimanı Hattına Çalışan Motor Durdurulmuştur. Başlama Tarihi : 30.04.2021 07:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.04.2021 10:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] 30 NİSAN CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 30.04.2021 10:50:00

Tamir Tarihi: 30.04.2021 13:00:00 Detay: YENIMAHALLE Yukarı yahyalar mahallesi ivedik caddesi ile 962 sokak köşede ates firmasini kanal calismasinda,Ø200 luk duktil boruya hasar verdiğinden Dolayi sular kesilmistir.. Etkilenen Yerler: :ivedik caddesi,408 caddeden aydan caddesi koseye kadar, caddenin sag tarafının suları kesilmistir.. 30 NİSAN CUMA İZSU SU KESİNTİSİ ALİAĞA - ÇALTILIDERE 30.04.2021 saat 11:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR BERGAMA - ZAFER 30.04.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORU ZARAR VERMESİ NEDENİYLE (10:00-13:00) 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR. BORNOVA - BİRLİK, TUNA, KOŞUKAVAK, MERİÇ 30.04.2021 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 4263 SOKAK NO:11 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ BORNOVA - KEMALPAŞA 30.04.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 7093 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ANA BORU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP:BU KESİNTİDEN KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. ÇEŞME - CUMHURİYET 30.04.2021 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası DALYAN MAHALLESİ 4526 SOKAK VE ÇEVRESİNDE YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SİSTEME 3 SAAT SU KEİNTİSİ GİRİLMİŞTİR ÇİĞLİ - HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 30.04.2021 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 9504/5 SOKAK No:48/1 ANA VANA ARIZASI İÇİN 9504 X 9501 SAYAÇ KAPATILDI. . ÖDEMİŞ - DEMİRCİLİ 30.04.2021 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR. ÖDEMİŞ - BİRGİ 30.04.2021 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE Kİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. 30 NİSAN CUMA İSU SU KESİNTİSİ Fatih Mah. / Başiskele 30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Yeşilyurt Mah. / Başiskele 30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Yuvacık Yakacık Mah. / Başiskele 30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi. Emek Mah. / Gebze 30/04/2021 10:13:38 ile 30/04/2021 12:11:43 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi. Mevlana Mah. / Gebze 30/04/2021 10:13:38 ile 30/04/2021 12:11:43 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi. Yüzbaşılar Mah. / Gölcük 30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi. Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük 30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi. Merkez Mah. / Gölcük 30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi. İrşadiye Mah. / Gölcük 30/04/2021 10:16:07 ile 30/04/2021 12:00:12 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi. Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü su kesintisi