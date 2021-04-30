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30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

Tam kapanma sürecine girmesinin ardından evde olan vatandaşlar internette 30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları ile su kesintisinin olup olmadığıyla ilgili araştırma yapıyor. Biz de bu 4 ildeki kesinti listesini haberimizde derledik.

30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları evde olan vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

30 NİSAN CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

 
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Boyalık Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:30.04.2021 11:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Ataşehir Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 10:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Akat Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:30.04.2021 11:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Selahaddin Eyyubi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 11:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Pirinççi Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Göktürk Merkez Mah,Işıklar Mah,Göktürk
Arıza Sebebi:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Hasdal Hastane İnşaat Alanında Toprak Kayması Sebebi İle İş Güvenliği Kapsamında Kağıthane-Havalimanı Hattına Çalışan Motor Durdurulmuştur.
Başlama Tarihi:30.04.2021 07:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 09:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:30.04.2021 10:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

 

30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

30 NİSAN CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 30.04.2021 10:50:00
Tamir Tarihi: 30.04.2021 13:00:00

Detay: YENIMAHALLE Yukarı yahyalar mahallesi ivedik caddesi ile 962 sokak köşede ates firmasini kanal calismasinda,Ø200 luk duktil boruya hasar verdiğinden Dolayi sular kesilmistir..

Etkilenen Yerler: :ivedik caddesi,408 caddeden aydan caddesi koseye kadar, caddenin sag tarafının suları kesilmistir..

30 NİSAN CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

ALİAĞA - ÇALTILIDERE    

30.04.2021 saat 11:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

BERGAMA - ZAFER    

30.04.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi    

İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORU ZARAR VERMESİ NEDENİYLE (10:00-13:00) 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

BORNOVA - BİRLİK, TUNA, KOŞUKAVAK, MERİÇ    

30.04.2021 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

4263 SOKAK NO:11 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

BORNOVA - KEMALPAŞA    

30.04.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

7093 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ANA BORU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP:BU KESİNTİDEN KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.

ÇEŞME - CUMHURİYET    

30.04.2021 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.    

Ana Boru Arızası    

DALYAN MAHALLESİ 4526 SOKAK VE ÇEVRESİNDE YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SİSTEME 3 SAAT SU KEİNTİSİ GİRİLMİŞTİR

ÇİĞLİ - HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK    

30.04.2021 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

9504/5 SOKAK No:48/1 ANA VANA ARIZASI İÇİN 9504 X 9501 SAYAÇ KAPATILDI. .

ÖDEMİŞ - DEMİRCİLİ    

30.04.2021 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.    

Elektrik Arızası    

GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

ÖDEMİŞ - BİRGİ    

30.04.2021 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

Bağlantı Çalışması    

ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE Kİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

30 NİSAN CUMA İSU SU KESİNTİSİ

Fatih Mah. / Başiskele

30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yeşilyurt Mah. / Başiskele

30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yuvacık Yakacık Mah. / Başiskele

30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Emek Mah. / Gebze

30/04/2021 10:13:38 ile 30/04/2021 12:11:43 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.

Mevlana Mah. / Gebze

30/04/2021 10:13:38 ile 30/04/2021 12:11:43 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.

Yüzbaşılar Mah. / Gölcük

30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük

30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi.

Merkez Mah. / Gölcük

30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi.

İrşadiye Mah. / Gölcük

30/04/2021 10:16:07 ile 30/04/2021 12:00:12 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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