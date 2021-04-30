30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti
Tam kapanma sürecine girmesinin ardından evde olan vatandaşlar internette 30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları ile su kesintisinin olup olmadığıyla ilgili araştırma yapıyor. Biz de bu 4 ildeki kesinti listesini haberimizde derledik.
30 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları evde olan vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.
30 NİSAN CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Boyalık Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 11:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataşehir Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 10:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kücük Piyale Mah,Kaptanpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 10:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akat Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 11:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selahaddin Eyyubi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 11:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Odayeri Mah,Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,İhsaniye Mah,Çiftalan Mah,Pirinççi Mah,Ağaçlı Mah,Akpınar Mah,Göktürk Merkez Mah,Işıklar Mah,Göktürk
|Arıza Sebebi
|:
|800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Hasdal Hastane İnşaat Alanında Toprak Kayması Sebebi İle İş Güvenliği Kapsamında Kağıthane-Havalimanı Hattına Çalışan Motor Durdurulmuştur.
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 07:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çırçır Mah,Alibeyköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 09:40
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Ergenekon Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|30.04.2021 10:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
30 NİSAN CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 30.04.2021 10:50:00
Tamir Tarihi: 30.04.2021 13:00:00
Detay: YENIMAHALLE Yukarı yahyalar mahallesi ivedik caddesi ile 962 sokak köşede ates firmasini kanal calismasinda,Ø200 luk duktil boruya hasar verdiğinden Dolayi sular kesilmistir..
Etkilenen Yerler: :ivedik caddesi,408 caddeden aydan caddesi koseye kadar, caddenin sag tarafının suları kesilmistir..
30 NİSAN CUMA İZSU SU KESİNTİSİ
ALİAĞA - ÇALTILIDERE
30.04.2021 saat 11:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
BERGAMA - ZAFER
30.04.2021 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
İZMİRGAZ FİRMASININ ANABORU ZARAR VERMESİ NEDENİYLE (10:00-13:00) 3 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BORNOVA - BİRLİK, TUNA, KOŞUKAVAK, MERİÇ
30.04.2021 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
4263 SOKAK NO:11 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
BORNOVA - KEMALPAŞA
30.04.2021 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
7093 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN İÇME SUYU ANA BORU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP:BU KESİNTİDEN KEMALPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.
ÇEŞME - CUMHURİYET
30.04.2021 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
DALYAN MAHALLESİ 4526 SOKAK VE ÇEVRESİNDE YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SİSTEME 3 SAAT SU KEİNTİSİ GİRİLMİŞTİR
ÇİĞLİ - HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
30.04.2021 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
9504/5 SOKAK No:48/1 ANA VANA ARIZASI İÇİN 9504 X 9501 SAYAÇ KAPATILDI. .
ÖDEMİŞ - DEMİRCİLİ
30.04.2021 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
GEDİZ EDAŞ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
ÖDEMİŞ - BİRGİ
30.04.2021 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
ÖDEMİŞ İLÇESİ BİRGİ MAHALLESİNDE Kİ BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
30 NİSAN CUMA İSU SU KESİNTİSİ
Fatih Mah. / Başiskele
30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Yeşilyurt Mah. / Başiskele
30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Yuvacık Yakacık Mah. / Başiskele
30/04/2021 10:06:59 ile 30/04/2021 12:06:20 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.
Emek Mah. / Gebze
30/04/2021 10:13:38 ile 30/04/2021 12:11:43 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.
Mevlana Mah. / Gebze
30/04/2021 10:13:38 ile 30/04/2021 12:11:43 tarihleri arasında ARIZA KAYNAKLI nedeniyle su kesintisi.
Yüzbaşılar Mah. / Gölcük
30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi.
Değirmendere Merkez Mah. / Gölcük
30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi.
Merkez Mah. / Gölcük
30/04/2021 09:41:55 ile 30/04/2021 13:00:02 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE nedeniyle su kesintisi.
İrşadiye Mah. / Gölcük
30/04/2021 10:16:07 ile 30/04/2021 12:00:12 tarihleri arasında SBK ARZ nedeniyle su kesintisi.