30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:45

Newcastle Jets - Adelaide United

Avustralya A Ligi

Bein Sport 2, Bilyoner TV

11:00

Avustralya - Güney Kore

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

11:00

Japonya - Tayland

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart 2

11:00

Arsenal Tula - Akron Togliatti

Hazırlık Maçı

Youtube

13:00

Artvin Hopa - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok

13:00

Bodrumspor - Sakaryaspor

TFF 2. Lig

Ege TV

13:00

İnegölspor - Niğde Anadolu

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Pazarspor - Eskişehirspor

TFF 2. Lig

BS TV

13:00

24 Erzincanspor - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Ankaraspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Bergama Bld. - Batman Petrol

TFF 3. Lig

TRT Kurdi

13:00

Fatsa Bld. - Kütahyaspor

TFF 3. Lig

Altaş TV

13:00

Vanspor - Ergene Velimeşe

TFF 2. Lig

Youtube

13:00

Çorum FK - Turgutluspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

13:00

Somaspor - Diyarbekirspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok

14:15

VVV Venlo - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

15:00

Çin - Vietnam

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

15:00

Altach - Rabotnicki

Hazırlık Maçı

Youtube

15:30

St.Gilloise - Anderlecht

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:00

Giannina - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:00

Panetolikos - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

16:00

Leganes - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga Youtube, Bilyoner

16:15

FC Lausanne - St.Gallen

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

16:30

Derby County - Birmingham

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:30

Cittadella - Cosenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:30

Vicenza - Alessandria

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:30

Parma - Crotone

İtalya Serie B

Bilyoner TV

16:30

Almere - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

17:00

Lokomotiv Zagreb - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

17:00

Tayvan - Filipinler

AFC Kadınlar Asya Kupasi

Spor Smart

17:00

Arsenal Tula - Novi Pazar

Hazırlık Maçı

Youtube

18:00

Cartagena - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

LaLiga Youtube, Bilyoner TV

18:00

Waasland Beveren - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

18:00

KAA Gent - Antwerp

Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00

Mısır - Fas

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

Youtube, Bilyoner TV

18:15

AEK - Volos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

Vizela - Guimaraes

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Portimonense - Tondela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Luzern - Basel

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:30

Sion - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

18:45

ADO Den Haag - De Graafschap

Hollanda Eerste Divisie

Bilyoner TV

19:00

Cardiff City - Nottingham Forest

İngiltere Championship

Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:30

Dinamo Zagreb - Rijeka

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:15

Las Palmas - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

20:15

Mirandes - Malaga

İspanya La Liga 2

LaLiga Youtube, Bilyoner TV

20:30

PAOK - Olympiakos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:30

Standard Liege - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV

20:30

Bergerac - St. Etienne

Fransa Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner Tv

21:00

Braga - Moreirense

Portekiz Liga NOS

S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00

RWDM - Mouscron

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV

22:00

Senegal - Ekvator Ginesi

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

Bilyoner TV, Youtube

23:00

Ponferradina - Tenerife

İspanya La Liga 2

LaLiga Youtube, Bilyoner TV

23:00

Kortrijk - Club Brugge

Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00

Lens - Monaco

Fransa Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:05

Kanada - ABD

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30

Porto - Maritimo

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV