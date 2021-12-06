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  3. 30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:45
Newcastle Jets - Adelaide United
Avustralya A Ligi
Bein Sport 2, Bilyoner TV

11:00
Avustralya - Güney Kore
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart

11:00
Japonya - Tayland
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart 2

11:00
Arsenal Tula - Akron Togliatti
Hazırlık Maçı
Youtube

13:00
Artvin Hopa - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok

13:00
Bodrumspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Ege TV

13:00
İnegölspor - Niğde Anadolu
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Pazarspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
BS TV

13:00
24 Erzincanspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Ankaraspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Bergama Bld. - Batman Petrol
TFF 3. Lig
TRT Kurdi

13:00
Fatsa Bld. - Kütahyaspor
TFF 3. Lig
Altaş TV

13:00
Vanspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
Youtube

13:00
Çorum FK - Turgutluspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

13:00
Somaspor - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok

14:15
VVV Venlo - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

15:00
Çin - Vietnam
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart

15:00
Altach - Rabotnicki
Hazırlık Maçı
Youtube

15:30
St.Gilloise - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:00
Giannina - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
Panetolikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

16:00
Leganes - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner

16:15
FC Lausanne - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

16:30
Derby County - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

16:30
Cittadella - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:30
Vicenza - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:30
Parma - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV

16:30
Almere - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

17:00
Lokomotiv Zagreb - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

17:00
Tayvan - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart

17:00
Arsenal Tula - Novi Pazar
Hazırlık Maçı
Youtube

18:00
Cartagena - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
LaLiga Youtube, Bilyoner TV

18:00
Waasland Beveren - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

18:00
KAA Gent - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

18:00
Mısır - Fas
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
Youtube, Bilyoner TV

18:15
AEK - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30
Vizela - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

18:30
Portimonense - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

18:30
Luzern - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:30
Sion - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

18:45
ADO Den Haag - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV

19:00
Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:30
Dinamo Zagreb - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

20:15
Las Palmas - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2

20:15
Mirandes - Malaga
İspanya La Liga 2
LaLiga Youtube, Bilyoner TV

20:30
PAOK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV

20:30
Standard Liege - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

20:30
Bergerac - St. Etienne
Fransa Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner Tv

21:00
Braga - Moreirense
Portekiz Liga NOS
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
RWDM - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV

22:00
Senegal - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
Bilyoner TV, Youtube

23:00
Ponferradina - Tenerife
İspanya La Liga 2
LaLiga Youtube, Bilyoner TV

23:00
Kortrijk - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

23:00
Lens - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV

23:05
Kanada - ABD
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, Bilyoner TV

23:30
Porto - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV

Ramazan Sarı
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