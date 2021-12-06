30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
30 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 30 Ocak 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
30 OCAK 2022 PAZAR GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
10:45
Newcastle Jets - Adelaide United
Avustralya A Ligi
Bein Sport 2, Bilyoner TV
11:00
Avustralya - Güney Kore
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
11:00
Japonya - Tayland
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart 2
11:00
Arsenal Tula - Akron Togliatti
Hazırlık Maçı
Youtube
13:00
Artvin Hopa - Elazığspor
TFF 3. Lig
Yayın Yok
13:00
Bodrumspor - Sakaryaspor
TFF 2. Lig
Ege TV
13:00
İnegölspor - Niğde Anadolu
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Pazarspor - Eskişehirspor
TFF 2. Lig
BS TV
13:00
24 Erzincanspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Ankaraspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Bergama Bld. - Batman Petrol
TFF 3. Lig
TRT Kurdi
13:00
Fatsa Bld. - Kütahyaspor
TFF 3. Lig
Altaş TV
13:00
Vanspor - Ergene Velimeşe
TFF 2. Lig
Youtube
13:00
Çorum FK - Turgutluspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
13:00
Somaspor - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
Yayın Yok
14:15
VVV Venlo - Dordrecht
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
15:00
Çin - Vietnam
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
15:00
Altach - Rabotnicki
Hazırlık Maçı
Youtube
15:30
St.Gilloise - Anderlecht
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:00
Giannina - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Panetolikos - Aris
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
16:00
Leganes - Alcorcon
İspanya La Liga 2
La Liga Youtube, Bilyoner
16:15
FC Lausanne - St.Gallen
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
16:30
Derby County - Birmingham
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
16:30
Cittadella - Cosenza
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:30
Vicenza - Alessandria
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:30
Parma - Crotone
İtalya Serie B
Bilyoner TV
16:30
Almere - SC Telstar
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
17:00
Lokomotiv Zagreb - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Tayvan - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi
Spor Smart
17:00
Arsenal Tula - Novi Pazar
Hazırlık Maçı
Youtube
18:00
Cartagena - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
LaLiga Youtube, Bilyoner TV
18:00
Waasland Beveren - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
18:00
KAA Gent - Antwerp
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
18:00
Mısır - Fas
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
Youtube, Bilyoner TV
18:15
AEK - Volos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Vizela - Guimaraes
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Portimonense - Tondela
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
18:30
Luzern - Basel
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:30
Sion - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
18:45
ADO Den Haag - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
19:00
Cardiff City - Nottingham Forest
İngiltere Championship
Bein Sports 3, Bilyoner TV
19:30
Dinamo Zagreb - Rijeka
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:15
Las Palmas - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2
20:15
Mirandes - Malaga
İspanya La Liga 2
LaLiga Youtube, Bilyoner TV
20:30
PAOK - Olympiakos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
Standard Liege - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
20:30
Bergerac - St. Etienne
Fransa Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner Tv
21:00
Braga - Moreirense
Portekiz Liga NOS
S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
RWDM - Mouscron
Belçika 1. B Ligi
Bilyoner TV
22:00
Senegal - Ekvator Ginesi
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
Bilyoner TV, Youtube
23:00
Ponferradina - Tenerife
İspanya La Liga 2
LaLiga Youtube, Bilyoner TV
23:00
Kortrijk - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
23:00
Lens - Monaco
Fransa Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV
23:05
Kanada - ABD
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, Bilyoner TV
23:30
Porto - Maritimo
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV