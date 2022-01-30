BT Çözümleri Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?30 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri | Fenerbahçe'de rota forvet!Savlo ne demek, TDK'ya göre Savlo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!Apple, İphone'a iOS 15.4 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri açıkladıResmi Gazete'de yayımlandı! Kredi Kartı işlemlerinde yeni karar!Nisa'nın "gözümün önünde gördüm" itirafı çok canlar yakacak! Mert ve Sude adada uygunsuz şekilde mi yakalandı!Sistem Çözümleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBeyaban ne demek, TDK'ya göre Beyaban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 30 Ocak 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....

30 OCAK 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet

12.05 Yalnız Kurt

15:05 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Yalnız Kurt

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştuça

09:40 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yumurcak Küçük Kovboy

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:39 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

15:45 Yerli Sinema

20.00 Survivor All Star

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30  Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı (Final)

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Çizgi Film Kuşağı

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Delisin

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Yeşil Deniz

09:!0 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:45 Masumlar Apartmanı

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

30 OCAK PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Fotoğraflar

05:30 Tarihin Ruhu

06:00 Bir Resim Bir Hikaye

06:30 Aramızda Müzik Var

07:15 Geri Dönüşen Sanat

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Sinema +

08:45 Kelimeler ve Şeyler

09:45 Fotoğraflar

10:00 Western: İntikam Yolculuğu (The Shooting)

11:45 Yeryüzleri

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berlin er Philharmoniker)

15:00 Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow)

16:45 Geri Dönüşen Sanat

17:00 Renkler

17:15 Türk Caz Standartları Enstitüsü

18:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

19:30 Muhayyelat

20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir

20:45 Bir Kare Bir Anlam

21:00 Arşivden Konserler

21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

22:00 Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell)

23:45 Western: İntikam Yolculuğu (The Shooting)

01:30 Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell)

03:15 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT