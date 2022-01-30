30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

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TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 30 Ocak 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.... 30 OCAK 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? 30 OCAK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07.30 Atv’de Hafta Sonu 10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet 12.05 Yalnız Kurt 15:05 Destan 19.00 Atv Ana Haber Bülteni 20.00 Yalnız Kurt 30 OCAK PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 08:30 Konuştuça 09:40 Magazin D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Yumurcak Küçük Kovboy 16:00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yargı 30 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 08:30 Çook Yaşa 10:39 Gazete Magazin 12:15 Survivor All Star 15:45 Yerli Sinema 20.00 Survivor All Star 30 OCAK PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Aziz 18:45 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 30 OCAK PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Aşk Mantık İntikam 13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 15:30 Mahkum 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Elkızı (Final) 30 OCAK PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 08:15 Çizgi Film Kuşağı 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Delisin 16:00 Kaderimin Oyunu 18:45 Star Haber 20:00 Hedefim Sensin 30 OCAK PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:25 Yeşil Deniz 09:!0 Payitaht 'Abdülhamid' 11:50 Enine Boyuna (Canlı) 13:45 Masumlar Apartmanı 17:15 Tozkoparan İskender 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Teşkilat 30 OCAK PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:13 İstiklal Marşı 05:15 Fotoğraflar 05:30 Tarihin Ruhu 06:00 Bir Resim Bir Hikaye 06:30 Aramızda Müzik Var 07:15 Geri Dönüşen Sanat 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Sinema + 08:45 Kelimeler ve Şeyler 09:45 Fotoğraflar 10:00 Western: İntikam Yolculuğu (The Shooting) 11:45 Yeryüzleri 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berlin er Philharmoniker) 15:00 Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow) 16:45 Geri Dönüşen Sanat 17:00 Renkler 17:15 Türk Caz Standartları Enstitüsü 18:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası 19:30 Muhayyelat 20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir 20:45 Bir Kare Bir Anlam 21:00 Arşivden Konserler 21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ 22:00 Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell) 23:45 Western: İntikam Yolculuğu (The Shooting) 01:30 Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell) 03:15 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar FOX Haber'i izliyor musunuz, sizce taraflı, tarafsız mı?#Persembe — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 27, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri TV de ne varbugün tvde ne varyayın akışıtv8 yayn akışı bugün