30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 30 Ocak 2022 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar....
30 OCAK 2022 PAZAR TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
30 OCAK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu Kur'an ve Sünnet
12.05 Yalnız Kurt
15:05 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Yalnız Kurt
30 OCAK PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştuça
09:40 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yumurcak Küçük Kovboy
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
30 OCAK PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:39 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
15:45 Yerli Sinema
20.00 Survivor All Star
30 OCAK PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
30 OCAK PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı (Final)
30 OCAK PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Çizgi Film Kuşağı
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Delisin
16:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
30 OCAK PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Yeşil Deniz
09:!0 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:45 Masumlar Apartmanı
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
30 OCAK PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Fotoğraflar
05:30 Tarihin Ruhu
06:00 Bir Resim Bir Hikaye
06:30 Aramızda Müzik Var
07:15 Geri Dönüşen Sanat
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Sinema +
08:45 Kelimeler ve Şeyler
09:45 Fotoğraflar
10:00 Western: İntikam Yolculuğu (The Shooting)
11:45 Yeryüzleri
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 2016 Luzern Festivali: Brahms, Dvorak, Anderson (Lucerne Festival 2016 : Rattle Conducts Berlin er Philharmoniker)
15:00 Yabancı Sinema: Siyah Kar (Black Snow)
16:45 Geri Dönüşen Sanat
17:00 Renkler
17:15 Türk Caz Standartları Enstitüsü
18:00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
19:30 Muhayyelat
20:00 Belgesel: Batıya Doğru Akan Nehir
20:45 Bir Kare Bir Anlam
21:00 Arşivden Konserler
21:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
22:00 Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell)
23:45 Western: İntikam Yolculuğu (The Shooting)
01:30 Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell)
03:15 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar