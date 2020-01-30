30 Ocak bugün hangi diziler var? | 30 Ocak Perşembe yayın akışı

30 Ocak Perşembe bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova, Çukur, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman,Mucize Doktor yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 30 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

30 OCAK BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 30 Ocak Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

30 Ocak Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 KURULUŞ OSMAN

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

00.20 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU

30 Ocak Perşembe KANAL D Yayın Akışı

07.30 BALÇİÇEK İLE DR. CANKURTARAN

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

17:00 ŞANSLI FİL

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 SUÇLU

22.15 AŞK TESADÜFLERİ SEVER

01.15 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

30 Ocak Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 SEVGİLİ GEÇMİŞ

13:30 Gerçeğin Peşinde

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 BABİL(Özel Bölüm)

22:45 SEFİRİN KIZI

02.00 RUS'UN OYUNU

30 Ocak Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 KUAFÖRÜM SENSİN

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:30 Kuaförüm sensin

16:00 YENİ GELİN

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR)

00.15 ZEMHERİ

30 Ocak Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 HER YERDE SEN

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20:00 MUCİZE DOKTOR

00.15 ZÜMRÜDÜANKA

30 Ocak Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 8'de Bugün / Canlı

09:30 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 Bugün Düğünümüz Var

14:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tkr)

23.15 ESER YENENLER SHOW

01:30 Doya Doya Moda

30 Ocak Perşembe TRT1 Yayın Akışı

06:10 Şampiyon

08:55 Baba Candır

11:25 1'de Bugün

11:35 Hapishanedeki Çiçek

12:50 1'de Bugün

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

20.00 3'Te 3 Tarih

23.15 Benim Adım Melek