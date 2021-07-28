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  3. 30 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

30 Temmuz 2021 Cuma bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 30 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

30 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 30 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Temmuz 2021 Cuma bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00
Kanada - Brezilya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final
Eurosport 5

12:00
Sapporo - Gamba Osaka
Japonya J.League
Bilyoner TV

12:00
Büyük Britanya - Avustralya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final
Eurosport 2

12:45
Gold Coast - Logan Lightning
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

13:00
Green Gully - Bentleigh
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:00
İsveç - Japonya
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final
Eurosport 5

13:30
Dandenong City - Melbourne Knights
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

13:30
Oakleigh - Port Melbourne Sharks
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

14:00
Hollanda - ABD
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final
Eurosport 2

14:30
Perth Glory U21 - Armadale
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

14:45
Hougang - Albirex Niigata
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

17:00
FC Minsk - Sputnik
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Banga - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

18:00
B.Dortmund - Bologna
Hazırlık Maçı
Borussia Dortmund Youtube

18:30
Ilves - Oulu
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
Lahti - KTP
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

18:30
TPS Turku - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
AD Cantolao - Ayacucho
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Gaz Metan - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:00
Arsenal Tula - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:00
Samara - Spartak Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

19:30
Kalju - Legion
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:30
Karlsruhe - Darmstadt 98
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

19:30
Paderborn - Nürnberg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

19:30
Parnu JK - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

20:00
NEC Nijmegen - OFI Crete
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube

20:00
Hobro - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Jammerbugt - Lyngby
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

20:00
Teplice - Slavia Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:30
Energetik BGU - Rukh Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

21:00
Lokomotiv Zagreb - Dragovoljac
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
SKF Sered - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:15
San Martin - Cienciano
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
Aluminij - Radomlje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Gornik Zabrze - Lech Poznan
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:30
Rapid Bükreş - Farul Constanta
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

21:45
Drogheda - Waterford
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Shamrock Rovers - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
Genk - Oostende
Belçika Pro League
Tivibu Spor, Bilyoner TV

22:00
Finn Harps - Bohemians 1905
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

22:00
Şampiyonluk Galası
İspanya La Liga
S Sport Plus

22:00
Goias - Operario
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
San Jose - Nacional Potosi
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

23:30
Municipal - Sporting Cristal
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
 

 

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