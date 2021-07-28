Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 30 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

30 TEMMUZ 2021 CUMA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Temmuz 2021 Cuma bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

Kanada - Brezilya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final

Eurosport 5



12:00

Sapporo - Gamba Osaka

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Büyük Britanya - Avustralya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final

Eurosport 2



12:45

Gold Coast - Logan Lightning

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



13:00

Green Gully - Bentleigh

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:00

İsveç - Japonya

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final

Eurosport 5



13:30

Dandenong City - Melbourne Knights

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



13:30

Oakleigh - Port Melbourne Sharks

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



14:00

Hollanda - ABD

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final

Eurosport 2



14:30

Perth Glory U21 - Armadale

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



14:45

Hougang - Albirex Niigata

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



17:00

FC Minsk - Sputnik

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Banga - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



18:00

B.Dortmund - Bologna

Hazırlık Maçı

Borussia Dortmund Youtube



18:30

Ilves - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Lahti - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

TPS Turku - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

AD Cantolao - Ayacucho

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Gaz Metan - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:00

Arsenal Tula - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Samara - Spartak Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:30

Kalju - Legion

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:30

Karlsruhe - Darmstadt 98

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



19:30

Paderborn - Nürnberg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV



19:30

Parnu JK - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV

20:00

NEC Nijmegen - OFI Crete

Hazırlık Maçı

NEC Nijmegen Youtube



20:00

Hobro - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Jammerbugt - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Teplice - Slavia Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:30

Energetik BGU - Rukh Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Lokomotiv Zagreb - Dragovoljac

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

SKF Sered - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:15

San Martin - Cienciano

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Aluminij - Radomlje

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Gornik Zabrze - Lech Poznan

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:30

Rapid Bükreş - Farul Constanta

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:45

Drogheda - Waterford

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Shamrock Rovers - St. Patricks

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

Genk - Oostende

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



22:00

Finn Harps - Bohemians 1905

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Şampiyonluk Galası

İspanya La Liga

S Sport Plus



22:00

Goias - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

San Jose - Nacional Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



23:30

Municipal - Sporting Cristal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

