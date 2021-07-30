Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'da heyecan dorukta. Geçen çekilişten devreden büyük ikramiye tutarının 394 bin 324 lira olduğu On Numara'nın 30 Temmuz Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte 30 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve detaylar...

30 TEMMUZ 2021 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30 Temmuz Cuma günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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30 Temmuz 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ON NUMARA 26 TEMMUZ 2021 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

26 Temmuz Pazartesi günkü On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

11 16 17 23 25 27 30

31 37 38 50 51 52 57 60

63 68 70 71 72 76 80

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'de yapılmaktadır. On Numara çekilişi Milli Piyango Online'dan canlı olarak izlenebilir.

Bunun dışında Milli Piyango Online'dan oynanan On Numara biletindeki numaraya isabet eden ikramiye tutarı da öğrenilebilmektedir...