30. Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali

Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan, belediye meclis toplantısının dördüncü oturumunda Adanalıları ve tüm meclis üyelerini 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası...

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30. Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali

Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan, belediye meclis toplantısının dördüncü oturumunda Adanalıları ve tüm meclis üyelerini 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali'ne davet etti.

Seyhan Belediye Meclisinin Eylül ayı oturumları devam ediyor. Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik tarafından açılan oturumda gündem dışı söz alan Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi ve Altınkoza A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan, "Cumhuriyetin 100. Yılında Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali'nin 54.yılında 30.sunun yapmaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılında ve festivalimiz 54 yaşında. Yani festival Cumhuriyetimizin yarım asrına denk geliyor. Böylece festivalin aynı zamanda Türk sinema tarihinin önemli bir arşivi ve parçası haline geldiğini, bugüne kadar 54 festivalin içerisinde bulunan başta Adana halkı olmak üzere, Adana Belediye Başkanlarımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a bu festivali sürdürdükleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Orhan, festivalin ilk kez 1969 yılında başladığını ve diğer film festivallerinden ayrıca çok önemli bir özelliği olduğunu belirterek, "Geçmişte neredeyse her mahallesinde bir yazlık sinema bulunan bu özelliği ile bir sinema kenti olarak anılan Adana bu tarihi nostaljik günlerini,14 ilçenin tamamında iki gezici sinema ile ilçe merkezleri ve köylerinde, 4 merkez ilçede kurulacak 5 yazlık sinemada ve 30 Mahalle 30 film gösterimi ile tekrar yaşıyorlar" dedi.

Hüseyin Orhan şunları kaydetti:

"Geçen gün Kozan'daydık. Ceyhan'daydık, ben burada Bahçeşehir'dekine katıldım. Bin sandalye götürdük. Yetmedi. 400 sandalye de muhtar getirdi. Bugün sadece Türk sineması değil, Dünya sineması izleyici bulmada, dijitalleşmeden dolayı zorluk yaşarken, bir festival yapıyoruz, bir yazlık sinema yapıyoruz, 1400 kişi geliyor. 1500 kişi dediğiniz zaman çok büyük gibi gözükmüyor. Geçen yıl sponsor olan bir AVM'de filmler izlettik. Festival başlamadan önceki hafta 150 kişi sinemaya gitmiş. Festivalde ise hafta içi olmasına rağmen 11 bin 400 kişi biletli olarak film izlemeye gelmiş.. Adana'da geçen yıl 100 bin yakın sinema filmi izleyicisinin olduğunu düşündüğümüzde, diğer festivallerle kıyaslandığında Adana halkı tarafından ne kadar değer gördüğü ve değer verdiği ortaya çıkıyor.

Şu gerçeği görmek gerekir. Sinema sektörü zor günler geçiriyor. Bir pandemi döneminden çıktık, ardından bir deprem dönemi geçirdik. Ayrıca dijitalleşme sonucu sinema salonları inanılmaz zorluklar yaşıyorlar. Salonlarda 3-4 kişiye film izletiliyor. Bu 3-4 kişi ile sinema salonlarının ayakta durması çok zor.

Geçen haftalarda Cannes Film Festivalinde Nuri Bilge Ceylan tekrar Altın Palmiye Ödülü aldı. Bizim için, Türkiye için ulusal bir onur oldu. Nuri Bilge Ceylan sadece bu ödülü almakla kalmadı, yıllardır Dünyanın en önemli festivallerden ödüller kazandı hem de jürilerde üyelik yaptı.

Bizim en büyük gururumuzdan biri de bu yıl festivalde 24 film, dünyada ve Türkiye'de prömiyerini burada yapacak olmasıdır. Bu 24 filmin Adana'da Adanalılarla buluşması önemli bir şanstır. Cumhuriyetin 100. Yılına hediye etmiş olacağız.

Festival, ayrıca Türk sinema tarihinin önemli bir belleği olduğu için yazarımız, sinema sanatçısı Burçak Evren'in "1923'ten 2023'e Tüm Cumhuriyet Sinema Sanatı" adlı kitabı çıkacak. Türkiye'deki tüm üniversitelerin, radyo sinema bölümlerine bu kitabı hediye edeceğiz.

Ayrıca bu tür eserler sadece Adana için değil aynı zamanda Türk sanatı ve kültürü için önemli bir etki ve bir bellek olduğu için 1914 yılından günümüze çıkmış tüm sinema dergilerinin derlemesini de festival izleyicilerine hediye edeceğiz. Bu festival hepimizin festivali olduğu için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Çünkü siz olduğunuz sürece biz de oluruz."

Daha sonra gündemlere geçildi. 2 teklif komisyonlara havale edilirken komisyonlardan gelen 5 karardan üçü oybirliğiyle, ikisi de oy çokluğuyla kabul edildi.

30. Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali

30. Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali

30. Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali

30. Uluslararası Adana Altınkoza Film Festivali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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