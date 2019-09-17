Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 30. Uncusu düzenlenen Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri başladı.

30. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Atatürk Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi önünden başlayan yürüyüşe Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Atatürk Caddesi boyunca bando eşliğinde devam eden yürüyüş Sahil Bandı'ndaki Bandırma Belediyesi'ne ait sergi salonunda yapılan törenle devam etti.

Burada konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Bugün 17 Eylül, Bandırmalılar çok anlamlı. Düşman işgalinden kurtuluşunun97.yıldönümündeyiz. Bu yılda 30.sunu düzenlenen Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinde bir arada olmaktan çok mutluyum. Bu güzel kortej yürüyüşümüze katılıp tüm Bandıralılara çok teşekkür ediyorum. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözüyle yüce Önderimiz Atatürk, kültür ve sanatın ne derece önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu gibi festivallerle çevre bilincini arttırmayı hedefliyoruz. Bu dünya sadece bizlere ait değil, içinde bulunan tüm canlılarındır. Kültür ve sanatın gelişmesi adına tüm desteğimizi vermeye çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 30. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı "Bandırma Kuşgölü ve Çevresi" konulu fotoğraf sergisi açılışı gerçekleşti.

Kaynak: İHA