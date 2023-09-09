30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali renkli görüntülerle başladı

Gemlik Belediyesi öncülüğünde; Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gemlik Ziraat Odası, Esnaf ve Kefalet kooperatifinin destekleri ve bir firmanın sponsorluğunda 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen...

İhlas Haber Ajansı
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30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali renkli görüntülerle başladı

Gemlik Belediyesi öncülüğünde; Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gemlik Ziraat Odası, Esnaf ve Kefalet kooperatifinin destekleri ve bir firmanın sponsorluğunda 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali coşkulu bir başlangıç yaptı.

Renkli görüntülerle başlayan kortej yürüyüşüne; Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Gemlik İlçe Başkanı Şükrü Aksu, MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskinden, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ali Uslu, Belediye Meclis Üyeleri, Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle Romanya Navodari Belediye Başkanı Florin Chelaru ve çok sayıda davetli katıldı.

Kortej yürüyüşü öncesi Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan festival ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gemlik Kaymakamı Göç, Festivalin geleneksel hale geldiğini ifade ederken, Gemlikli vatandaşların da yoğun ilgisi olduğunu vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Bu şehre çok borçluyuz. Gemlik neyi var, neyi yoksa vermiş. Ata toprağı bildiğimiz yerde bize verilmeyeni vermiş Gemlik, kucak açmış. Zeytinde Gemlik'in en önemli parçasıdır. Biz her yıl zeytin festivalini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivalin birinci gün programı kortej yürüyüşle başladı. Gemlik'in en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi boyunca bando eşliğinde süren ve çeşitli maskotlar ile halk oyunları ekiplerinin renk kattığı yürüyüş vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yürüyüşün ardından Gemlik Atatürk heykeline sunulan çelenk ve protokol tarafından kesilen kurdele ile başlayan festivalde, protokol üyeleri üreticiler tarafından açılan stantları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Festivalin ilk günü, Esra Akman konseri ile son buldu.

Gemlik'te en kıdemli zeytin üreticisi unutulmadı

Gemlik Zeytini Festivali'nde uzun yıllardır zeytinliklere emek veren çiftçiler unutulmadı. İlçenin Umurbey Mahallesi'nde oturan 92 yaşındaki çiftçi Mehmet Benli'ye en kıdemli zeytinci plaketi verildi.

30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali renkli görüntülerle başladı

30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali renkli görüntülerle başladı

30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali renkli görüntülerle başladı

30. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali renkli görüntülerle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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