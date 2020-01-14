30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Batman'da çeşitli suçlardan 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Batman'da çeşitli suçlardan 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli kadını yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT