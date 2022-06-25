30 yıl sonra bir ilk! Silah kontrol yasası Biden'ın imzasıyla yasalaştı!

ABD'de son günlerde sıkça yaşanan silahlı saldırıların ardından önemli bir karar alındı. ABD Başkanı Joe Biden, son 30 yılın en önemli yasası olarak nitelendirdiği ve silah alma yaşını 18'den 21'e yükselten silah kontrol yasasını “Birçok hayat kurtaracak” diyerek imzaladı.

Başkan Biden konuşmasında meydana gelen çok sayıda silahlı saldırıya atıfta bulundu. İnsanların uzun süredir hükümetten bu sorunu çözüme kavuşturmasını istediğini belirten Biden, "Bugün başardık. Yapacak daha çok iş olduğunu biliyorum ve asla pes etmeyeceğim. Bugün tarihi bir gün" dedi.

SIKI KONTROLLER GELİYOR

ABD'de artan silahlı saldırıların ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat toplam 20 senatörden oluşan iki partili grup, silah kontrolü konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu. Anlaşmanın senatoda oylamaya sunulmasının ardından tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün hayır oyuna karşı, 65 senatörün evet oyuyla kabul edilmişti. Silah kontrol yasası Temsilciler Meclisi'ne sunulmasının ardından 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmesi için Biden'ın imzasına gönderilmişti. Çerçeve anlaşması, eyaletlerdeki "kırmızı bayrak" yasalarına desteği, 21 yaşın altındaki ateşli silah alıcıları için daha sıkı arka plan kontrolleri, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve ruh sağlığı için finansman ayrılmasını içeriyor.

SALDIRGANLAR 18 YAŞINDAYDI

ABD'nin Texas eyaletindeki Uvalde kentinde 24 Mayıs'ta Robb İlköğretim Okulu'na 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk olmak üzere 21 kişi, New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki Top Friendly Market adlı süpermarkete 15 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların faillerinin de 18 yaşında olduğu açıklanmıştı.