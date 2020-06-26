30 yıllık Şampiyonluk hasreti bitti

İngiltere Premier Lig’in 31. haftası dev bir maça sahne oldu. Chelsea, sahasında konuk ettiği Manchester City’yi 2-1 mağlup ederek, Liverpool’un ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesini sağladı. Liverpool, Chelsea’nin bu galibiyetiyle 30 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamış oldu. Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

İngiltere liginde son şampiyonluğunu 1990'da alan Liverpool, 'Premier Lig' adı altında da ilk şampiyonluğunu yaşamış oldu.Liverpool taraftarları korona virüse rağmen şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.Anfield Stadı önünde toplanan kalabalık taraftar grupları, tezahüratlar söyleyip meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.