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301 insanımızın hayatını kaybettiği Soma faciasında karar: Adalet yerini buldu!

Son dakika... 301 insanımızın hayatını kaybettiği soma faciasında yeniden görülen davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

301 insanımızın hayatını kaybettiği Soma faciasında karar: Adalet yerini buldu!

Son dakika... 301 insanımızın hayatını kaybettiği soma faciasında yeniden görülen davada Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

ayrıntılar geliyor...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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