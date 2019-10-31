307 hakim ve savcının görev yerinin değişti

Son dakika haberine göre HSK mazeret kararnamesini tamamladı. Karara göre 307 sancı ve hakimin görev yerleri değişti.

307 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamladı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile 51’i idari, 256’sı adli yargıdan olmak üzere 307 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.

Kararname ile Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı yer Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’da İzmir BAM Daire Başkanı İdris Kizir atandı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Veysel Kaçmaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.