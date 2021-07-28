Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 31 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

31 AĞUSTOS 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Ağustos 2021 Salı oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

14:00

Şenol Güneş

Basın Toplantısı

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



18:30

KTP - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



19:30

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



20:00

Jönköpings - Sundsvall

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Trelleborgs - Östersunds

İsveç Superettan

Bilyoner TV