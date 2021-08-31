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  3. 31 Ağustos 2021 Salı günün spor manşetleri | Transferde hareketli günler

31 Ağustos 2021 Salı günün spor manşetleri | Transferde hareketli günler

Ağustos ayı biterken takımlar transferde hareketliliği artırdı. İşte 31 Ağustos 2021 Salı günün spor manşetleri...

31 Ağustos 2021 Salı günün spor manşetleri | Transferde hareketli günler 1127