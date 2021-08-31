31 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 31 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'dea Belgesel: Para ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Koleksiyoner ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 31 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı... 31 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:30 Karalama Defteri 06:00 Bir Zamanlar 06:30 Hayat Sanat 07:00 Opera Dünyası 07:30 Anadolu Arkeolojisi 08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta 09:00 Belgesel: Para 09:30 Koleksiyoner 10:00 Konser Zamanı 11:30 Evliya Çelebi 12:00Tarihin Ruhu 12:30 Hayat Sanat 13:00 Bir Resim Bir Hikaye 13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler 14:30 Aramızda Müzik Var 15:15 Karalama Defteri 15:45 Fotoğraflar 16:00 Mim 17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 17:30 Anjelika Akbar İle Sesler 18:00 Hayat Sanat 18:30 Eskici 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Tarihin Ruhu 20:00 Düşüncenin Seyir Defteri 21:00 Yabancı Sinema: Saklı Gerçekler (The Truth) 22:50 Renkler 23:00 Tarih Söyleşileri 00:00 2CELLOS SYDNEY LIVE yayın akışıtrt2