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31 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 31 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 09.00'dea Belgesel: Para ekranda olurken 15:15'da Karalama yayınlanıyor. Akşam ise Düşüncenin Seyir Defteri izleyici karşısına çıkıyor...

31 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı | Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.30'da Koleksiyoner ekranda olurken 14:30'da Aramızda Müzik Var yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Düşüncenin Seyir Defteri TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 31 Ağustos 2021 Salı TRT 2 yayın akışı...

31 AĞUSTOS 2021 SALI TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:30 Karalama Defteri

06:00 Bir Zamanlar

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Anadolu Arkeolojisi

08:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

09:00 Belgesel: Para

09:30 Koleksiyoner

10:00 Konser Zamanı

11:30 Evliya Çelebi

12:00Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

14:30 Aramızda Müzik Var

15:15 Karalama Defteri

15:45 Fotoğraflar

16:00 Mim

17:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

17:30 Anjelika Akbar İle Sesler

18:00 Hayat Sanat

18:30 Eskici

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Düşüncenin Seyir Defteri

21:00 Yabancı Sinema: Saklı Gerçekler (The Truth)

22:50 Renkler

23:00 Tarih Söyleşileri

00:00 2CELLOS SYDNEY LIVE 

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