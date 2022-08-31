31 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Midway (Yabancı Sinema)
22:45 Midway (Yabancı Sinema)
01:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
05:00 Kiralık Aşk
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
02:30 Doya Doya Moda
04:15 Canım Annem
05:00 8X8
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)
02:15 Beceriksiz Katil (Yerli Sinema)
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Magazin D Yaz
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
21:00 Kusursuz Kiracı
23:45 Güler Misin Ağlar Mısın? (Yerli Sinema)
01:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
04:45 Kazanan Restoran
05:45 Petrol Kralları
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
21:45 Aile Şerefi (Yerli Sinema)
23:45 Kapıcılar Kralı (Yerli Sinema)
01:30 Napoli’nin Sırrı
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 7 Numara
11:40 Çırak
12:10 Masumlar Apartmanı
16:00 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:50 Kasaba Doktoru
03:00 Bu Toprağın Sesi
03:40 Masumlar Apartmanı