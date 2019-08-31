31 Ağustos bugün hangi diziler var? |31 Ağustos Cumartesi yayın akışı
31 Ağustos Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan diziler yayınlanacak mı? 31 Ağustos Cumartesi kanallarda neler var? 31 Ağustos Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
31 Ağustos Cumartesi bugün hangi diziler var? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ağustos Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
31 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 31 Ağustos Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
31 Ağustos Cumartesi ATV Yayın Akışı
07:30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Buzul Çağı
11.50 Can Evim
15:10 Kimse Bilmez
19:00 Hafta Sonu Atv Haber
20:00 Örümcek Adam
21.55 Gözcüler 3: Büyük Oyun
31 Ağustos Cumartesi KANAL D Yayın Akışı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Longwood Efsanesi
15:00 Afili Aşk
19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU
22:45 VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU
00:45 Köpek Balığı saldırısı
31 Ağustos Cumartesi STAR TV Yayın Akışı
06:00 YÜKSEK SOSYETE
08:30 DELİSİN
10:15 En Güzel Bölüm Yerli Dizi - Tekrar
10:30 Dolunay Yerli Dizi - Tekrar
20:00 KAPANMADAN KAZAN
00:15 Hayalet Dayı
31 Ağustos Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06. 15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Cumartesi Sürprizi/Canlı
13.00 Gel Hemşerim/Tekrar
15.30 Çocuktan Al Haberi
17.00 Çocuktan Al Haberi/Yeni Bölüm
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Dehşetin Dişleri
31 Ağustos Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Dünya Avucunuzda Yeni Bölüm
12.30 Şevkat Yerimdar
14.00 Her Yerde Sen
16.30 Yaparsın Aşkım
19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu Canlı
20.00 Yaparsın Aşkım
22.30 Bir Aile Hikayesi
31 Ağustos Cumartesi TV8 Yayın Akışı
08:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
10:30 Benimle Oynama
13:15 Para Bende
14:30 8x8
16:00 Yerli Sinema
18:00 Yerli Sinema
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Kick Box
31 Ağustos Cumartesi TRT1 Yayın Akışı
08.05 Ege'nin Hamsisi
11:00 Tozkoparan
13:40 Seksenler
16:30 3'te 3 Bir Zamanlar
19:00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
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