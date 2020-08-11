31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? MEB'den flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2020-2021 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağına ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu belirtildi.

"KARAR, BİLİM KURULU TOPLANTISININ SONUCUNA GÖRE KISA SÜRE İÇERİSİNDE PAYLAŞILACAK"

Paylaşımda Bilim Kurulu toplantısının sonucuna göre alınacak kararın kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır.

Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

BİLİM KURULU TOPLANTISI 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Bu arada kararın 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaşımı: