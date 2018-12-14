31 Aralık 2018 Resmi tatil mi? 31 Aralık yılbaşı yarım gün mü?

2018 yılının bitmesine sayılı günler kala 31 Aralık’ın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle Öğrenciler ve kamu çalışanları internette tatil olup olmadığıyla sorular arattı. Peki Yılbaşı tatili kaç gün? , 31 Aralık tatil mi?, 31 Aralık yarım gün mü?, Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı?, 31 Aralık tatil olacak mı?, 31 Aralık’ta okullar tatil mi?, Devlet daireleri 31 Aralık’ta çalışıyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtları…

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Ocak 2019 günü Resmi tatil olacak. Fakat 31 Aralık’ın tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Resmi tatil olmayan 31 Aralık günlerinde genelde tatil verilmiyor. Fakat bu yıl 31 Aralık’ın Pazartesi gününe denk gelmesiyle hafta sonu tatili ile birleştirilebileceği düşünüyor. Yılbaşı tatilinin 4 gün olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama yok. Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde detayları bulabilirsiniz.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

31 Aralık tatil olmadığı için 2 günlük hafta sonu tatilinin ardından 31 Aralık Pazartesi iş başı yapılıp 1 Ocak 2019 Salı günü yeniden tatil yapılacak.