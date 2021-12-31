31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'deATV Müge Anlı canlı izle bugün 31 Aralık 2021 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeDemet Akalın, Deha Bilimler ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu'na resti çekti! Sert tepkisi "iddialar doğru mu?" dedirtti!2022 İstanbul Gedik Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20171053831 Aralık Cuma TV8 yayın akışı |O Ses Türkiye Yılbaşı Özel TV8'de!Beşiktaş - Altay maçında Ali Şansalan'dan skandal karar! "Bu kadarı da pes" dedirtti!31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı |Yalancı Sevgilim TV'de ilk kez FOX TV'deMilli Piyango Kazanan Numaralar | 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi SonuçlarıMilli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | 2022 MPİ TV yılbaşı özel canlı yayın izle linkiMilli Piyango bilet sorgulama | 31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel ATV'de!

31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel ATV'de!

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara gelecek. Akşam ise Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla ATV ekranına geliyor. İşte 31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı...

31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel ATV'de!

ATV'de bugün hangi dizi ve programlar var? 07.00'da Kahvaltı Haberleri ekranlarda olurken hemen ardından "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programı canlı yayınla izleyici karşısına geçiyor 14:00'da Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane verilirken, akşam ise Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla ATV ekranlarında yerini alıyor. İşte 31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı...

31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel ATV'de!

31 ARALIK 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT