31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı | Kim Milyoner Olmak İster- Yılbaşı Özel ATV'de! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara gelecek. Akşam ise Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla ATV ekranına geliyor. İşte 31 Aralık 2021 Cuma ATV yayın akışı...

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