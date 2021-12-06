Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

31 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Aralık 2021 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Porto - Benfica

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

11:05

CC Mariners - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi Ertelendi

Yayın Yok

16:00

Real Oviedo - Ponferradina

İspanya La Liga 2

Bilyoner Tv

16:00

Emirates Club - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

16:00

Khorfakkan - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

18:00

Burgos - Amorebieta

İspanya La Liga 2

18:15

Valencia - Espanyol

İspanya La Liga

18:15

Eibar - Real Sociedad B

İspanya La Liga 2

18:30

Al Wahda - Al Jazira

BAE Arap Körfez Ligi