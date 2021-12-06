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  3. 31 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

31 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

31 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 31 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...

31 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Aralık 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

31 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜN MAÇLARI |BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Aralık 2021 Cuma oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.  

00:00
Porto - Benfica
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV

11:05
CC Mariners - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi Ertelendi
Yayın Yok

16:00
Real Oviedo - Ponferradina
İspanya La Liga 2
Bilyoner Tv

16:00
Emirates Club - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

16:00
Khorfakkan - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi

18:00
Burgos - Amorebieta
İspanya La Liga 2

18:15
Valencia - Espanyol
İspanya La Liga

18:15
Eibar - Real Sociedad B
İspanya La Liga 2

18:30
Al Wahda - Al Jazira
BAE Arap Körfez Ligi

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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