31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı |Yalancı Sevgilim TV'de ilk kez FOX TV'de Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Yılbaşı tatiline giden dizilerin yerine TV'de ilk kez deneyimleyeceğiniz filmler sizleri bekliyor. FOX TV'de bu akşam Yalancı Sevgilim filmi, sizlere ve ailenize keyifli anlar yaşatacak. İşte, 31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı...

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FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 1 Ekim 2021 Cuma FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri 13:00'da En Hamarat Benim ekrana veriyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geliyor. 1 EKİM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI 07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri 08.05 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat 10.45 Ekonomi Arası 11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16.00 Fulya İle Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yalancı Sevgilim- TV'de ilk ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

Sizler ne düşünüyorsunuz?

?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 foxFox Tvyayın akışı31 aralıkaşk mantık intikam