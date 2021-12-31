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  3. 31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı |Yalancı Sevgilim TV'de ilk kez FOX TV'de

31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı |Yalancı Sevgilim TV'de ilk kez FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Yılbaşı tatiline giden dizilerin yerine TV'de ilk kez deneyimleyeceğiniz filmler sizleri bekliyor. FOX TV'de bu akşam Yalancı Sevgilim filmi, sizlere ve ailenize keyifli anlar yaşatacak. İşte, 31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı...

31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı |Yalancı Sevgilim TV'de ilk kez FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 1 Ekim 2021 Cuma FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri 13:00'da En Hamarat Benim ekrana veriyor. Akşam ise Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle FOX TV ekranlarına geliyor.

31 Aralık 2021 Cuma Fox TV yayın akışı |Yalancı Sevgilim TV'de ilk kez FOX TV'de

1 EKİM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08.05 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat

10.45 Ekonomi Arası

11.00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yalancı Sevgilim- TV'de ilk

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