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  3. 31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler ekrana geliyor. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13.00'da Nursel Ergin'in sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından Arka Sokaklar ekrana veriliyor. Sonrasında Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel yeni bölüm programı izleyicisiyle buluşuyor...

31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de

31 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Asi

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)

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