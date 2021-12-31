31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler ekrana geliyor. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13.00'da Nursel Ergin'in sunumuyla Gelinim Mutfakta programı ekranlarda olurken hemen ardından Arka Sokaklar ekrana veriliyor. Sonrasında Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel yeni bölüm programı izleyicisiyle buluşuyor...
31 ARALIK 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Asi
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (Yeni Bölüm)