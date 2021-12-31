31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanal, Neler Oluyor Hayatta ile devam ediyor. Kanal D akşam ise izleyiciye ekran başında keyifli anlar yaşatan program Şarkılar Bizi Söyler ekrana geliyor. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Kanal D yayın akışı...

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