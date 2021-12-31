31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Show TV'de
Ekranların sevilen kanallarından biri olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu ile başlayan Show TV'de akşam eğlenceli program Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...
Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Bu Sabah programı ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yılbaşı özel programıyla Show TV'de. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...
31 ARALIK 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08.00 Bu Sabah
10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12.45 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)