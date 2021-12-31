31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Show TV'de Ekranların sevilen kanallarından biri olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu ile başlayan Show TV'de akşam eğlenceli program Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...

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Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Bu Sabah programı ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yılbaşı özel programıyla Show TV'de. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı... 31 ARALIK 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu 08.00 Bu Sabah 10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 12.45 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.10 Senin Hayatın 18.45 Show Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel) ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

Sizler ne düşünüyorsunuz?

?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 Bölge Gündem show tvyayın akışıyılbaşı31 aralık