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  3. 31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Show TV'de

31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Show TV'de

Ekranların sevilen kanallarından biri olan Show TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu ile başlayan Show TV'de akşam eğlenceli program Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...

31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Show TV güne Bu Sabah programı ile başlayıp öğleden sonra heyecanla izlenen program Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer alacak. Akşam ise sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yılbaşı özel programıyla Show TV'de. İşte 31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı...

31 Aralık 2021 Cuma Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel Show TV'de

31 ARALIK 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08.00 Bu Sabah

10.00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12.45 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

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