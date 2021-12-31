31 Aralık 2021 Cuma Star TV yayın akışı |İBO Show Yılbaşı Özel STAR'da
Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Kiralık Aşk ile güne başlayan kanalda akşam İbo Show yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 31 Aralık 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda yer alırken akşam ise İbo Show Yılbaşı özel programı Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 31 Aralık 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
16 EKİM 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show- Yılbaşı Özel Yeni Bölüm