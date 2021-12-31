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  3. 31 Aralık 2021 Cuma Star TV yayın akışı |İBO Show Yılbaşı Özel STAR'da

31 Aralık 2021 Cuma Star TV yayın akışı |İBO Show Yılbaşı Özel STAR'da

Star TV'nin yayın akışı televizyon izleyenler tarafından merak ediliyor. Kiralık Aşk ile güne başlayan kanalda akşam İbo Show yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıkıyor. İşte 31 Aralık 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

31 Aralık 2021 Cuma Star TV yayın akışı |İBO Show Yılbaşı Özel STAR'da

Star TV'de bugün hangi dizi ve filmler olduğu merak ediliyor. Gündüz kuşağında Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde ekranlarda yer alırken akşam ise İbo Show Yılbaşı özel programı Star TV ekranlarında yerini alıyor. İşte 31 Aralık 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

31 Aralık 2021 Cuma Star TV yayın akışı |İBO Show Yılbaşı Özel STAR'da

16 EKİM 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show- Yılbaşı Özel Yeni Bölüm

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