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31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Alişan ile Hayata Gülümse'yi yayınlıyor. 19.55'te İddiaların Aksine ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Seksenler, yılbaşı özel yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İşte, 31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı ...

31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı yer verdik. 08:15'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi olurken, 20.00'da kanalın sevilen dizisi Seksenler, yılbaşı özel yeni bölümüyle yayınlanıyor. 

31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de

31 ARALIK 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI 

08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:15Şefin Özel Konuğu

13:15Beni Böyle Sev

16:30Seksenler

19:00Ana Haber

19:55İddiaların Aksine

20:00Seksenler Yılbaşı Özel

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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