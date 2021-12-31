31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı | Seksenler Yılbaşı Özel TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile yayına devam eden kanal, hemen ardından Alişan ile Hayata Gülümse'yi yayınlıyor. 19.55'te İddiaların Aksine ekranlara veriliyor. Akşam ise kanalın sevilen dizisi Seksenler, yılbaşı özel yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İşte, 31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı ...

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TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Aralık 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı yer verdik. 08:15'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi olurken, 20.00'da kanalın sevilen dizisi Seksenler, yılbaşı özel yeni bölümüyle yayınlanıyor. 31 ARALIK 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09.30 Alişan ile Hayata Gülümse 12:15Şefin Özel Konuğu 13:15Beni Böyle Sev 16:30Seksenler 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine 20:00Seksenler Yılbaşı Özel ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

Sizler ne düşünüyorsunuz?

?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 Büşra Mercimek Eğitim Editörü trttrt1yayın akışıyılbaşıSeksenler