Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 31 Aralık Perşembe 2020Son dakika... İçişleri Bakanlığından genelge: Sinemaların açılma tarihi uzadı31 Aralık alkol fiyatları | Yılbaşı alkol fiyatları | Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatlarıSivasspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bakan Akar'dan Azerbaycan'da dikkat çeken açıklama: Görevimizi yerine getireceğizMüge Anlı bugün CANLI İZLE 31 Aralık Perşembe | ATV CANLI İZLE YOUTUBE31 Aralık bankalar tam gün mü çalışıyor? Bugün bankalar açık mı?Altınordu-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Altın 2020 yılını bu rakamlarla kapatıyor! Gram altın fiyatı bugün ne kadar ? 31 Aralık 2020 Perşembe güncel altın fiyatları...31 Aralık alkol satışı yasak mı? | 31 Aralıkta alkol satılacak mı?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 31 Aralık alkol fiyatları | Yılbaşı alkol fiyatları | Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları

31 Aralık alkol fiyatları | Yılbaşı alkol fiyatları | Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları

Yeni yıla girerken 2020'de yaşanan tüm olumsuzlukları geride bırakmak, unutmak ve 2021'in ilk saatlerine eğlenip kendinden geçerek girmek isteyen, ancak bunun için kısıtlı bütçeye sahip olanlar, yılbaşına girerken alkol arayışına girdi. İşte en güncel bira, rakı, vokta, viski, şarap, şampanya fiyatları...

31 Aralık alkol fiyatları | Yılbaşı alkol fiyatları | Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları

31 Aralık gecesi saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle o saatten 4 Ocak 2021, saat 05.00'e dek marketlerde ve tekel bayilerde alkol satışı yapılmayacak. Bu nedenle, bugün saat 21.00'e dek yılbaşı allışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerde vakit kaybetmemek adına güncel alkol fiyatlarını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde 31 Aralık alkol fiyatları | Yılbaşı alkol fiyatları | Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları derledik. İşte en güncel fiyat listesi...

31 ARALIK ALKOL FİYATLARI | YILBAŞI ALKOL FİYATLARI

BİRA FİYATLARI

EFES PİLSEN

  • 30 luk Efes Pilsen Depozitolu Şişe    7,75 ₺
  • 50 lik Efes Pilsen Depozitolu Tombul Şişe    12,00 ₺
  • 50 lik Efes Pilsen Depozitolu Uzun Şişe    12,00 ₺
  • 33 lük Efes Pilsen Kutu    10,00 ₺
  • 50 lik Efes Pilsen Kutu    12,25 ₺
  • 1 litrelik Efes Pilsen Kutu    22,50 ₺
  • 50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Kutu    14,50 ₺
  • 50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Şişe (D.suz)    12,50 ₺
  • 50 lik Efes Pilsen Özel Seri Depozitosuz    12,50 ₺
  • 50 lik Efes Extra Depozitolu Şişe    14,25 ₺
  • 23,7 lik Efes Extra Blend Kutu    9,50 ₺
  • 23,7 lik Efes Ekstra Shot Kutu    9,50 ₺
  • 1 litrelik Efes Ekstra Kutu    — ₺
  • 50 lik Efes Malt Depozitolu Şişe    11,00 ₺
  • 50 lik Efes Malt Kutu    11,25 ₺
  • 25 lik Efes Malt Depozitosuz Şişe    6,50 ₺
  • 33 lük Efes Brewmaster Red Ale Depozitosuz Şişe    12,00 ₺
  • 33 lük Efes Brewmaster White Ale Depozitosuz Şişe    12,00 ₺
     

BOMONTİ 

  • 50 lik Bomonti Depozitolu Şişe    12,00 ₺
  • 50 lik Bomonti Depozitosuz Şişe    12,50 ₺
  • 50 lik Bomonti Filtresiz Depozitosuz Şişe    13,50 ₺
  • 50 lik Bomonti Filtresiz Kutu    13,50 ₺
  • 33 lük Bomonti Red Ale Depozitosuz Şişe    12,50 ₺
  • 33 lük Bomonti Black Depozitosuz Şişe    12,50 ₺
  • 33 lük Bomonti İpa Depozitosuz Şişe    14,00 ₺

TUBORG

  • 50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe    12,00 ₺
  • 50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe    12,75 ₺
  • 50 lik Tuborg Gold Kutu    12,25 ₺
  • 33 lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe    11,00 ₺
  • 33 lük Tuborg Gold Kutu    10,00 ₺
  • 50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe    12,75 ₺
  • 50 lik Tuborg Amber Kutu    12,25 ₺
  • 33 lük Tuborg Amber Depozitosuz Şişe    – ₺
  • 50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu    15,50 ₺
  • 25 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu    9,50 ₺
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe    13,50 ₺
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Kutu    13,50 ₺

MİLLER 

 

  • 33 lük Miller Depozitosuz Şişe    12,00 ₺
  • 50 lik Miller Depozitosuz Şişe    14,00 ₺
  • 50 lik Miller Kutu    14,00 ₺

CARLSBERG

  • 50 lik Carlsberg Depozitolu Şişe    12,50 ₺
  • 33 lük Carlsberg Depozitosuz Şişe    11,50 ₺
  • 50 lik Carlsberg Kutu    13,00 ₺
  • 33 lük Carlsberg Kutu    10,75 ₺
     

BECK'S

  • 50 lik Beck’s Kutu    13,00 ₺
  • 50 lik Beck’s Depozitosuz Şişe    13,00 ₺
  • 33 lük Beck’s Depozitosuz Şişe    12,00 ₺
     

AMSTERDAM

  • 50 lik Amsterdam Navigator Kutu    18,50 ₺
  • 50 lik Amsterdam Navigator Depozitosuz Şişe    18,50 ₺

Corona Bira Fiyatları
35,5 lik Corona Extra Şişe    17,50 ₺

Erdinger Bira Fiyatları
33 lük Erdinger Depozitosuz Şişe    17,50 ₺

Duvel Bira Fiyatları
33 lük Duvel Depozitosuz Şişe    25,00 ₺

Marmara Gold Bira Fiyatları
1 litrelik Marmara Gold Depozitosuz Şişe    20,00 ₺
Skol Bira Fiyatları
1 litrelik Skol Bira Depozitosuz Pet Şişe    20,00 ₺

Grolsch Bira Fiyatları
45 lik Grolsch Depozitosuz Şişe    23,00 ₺

Frederic Bira Fiyatları
35 lik Frederic Marzen Lager Şişe    15,75 ₺
35 lik Frederic India Pale Ale Şişe    15,75 ₺
35 lik Frederic Brown Ale Şişe    15,75 ₺
35 lik Frederic White Ipa Şişe    15,75 ₺

Weihenstephan Bira Fiyatları
33 lük Weihenstephan Depozitosuz Şişe    15,75 ₺
33 lük Weihenstephan Vitus Depozitosuz Şişe    18,00 ₺

Guinness Bira Fiyatları
44 lük Guinness Kutu    19,25 ₺

SOL Cerveza Bira Fiyatları
33 lük SOL Cerveza Depozitosuz Şişe    15,75 ₺

Leffe Bira Fiyatları
33 lük Leffe Brune Blonde Depozitosuz Şişe    18,50 ₺
33 lük Leffe Brune Depozitosuz Şişe    18,50 ₺
33 lük Leffe Radieuse Depozitosuz Şişe    24,00 ₺

Hoegaarden Bira Fiyatları
33 lük Hoegaarden Depozitosuz Şişe    18,00 ₺

Desperados Bira Fiyatları
33 lük Desperados Depozitosuz Şişe    18,50 ₺

Kronenbourg Bira Fiyatları
33 lük Kronenbourg 1664 Blanc Depozitosuz Şişe    15,75 ₺

Grimbergen Bira Fiyatları
33 lük Grimbergen Blonde Depozitosuz Şişe    16,50 ₺
33 lük Grimbergen Double Ambree Depozitosuz Şişe    16,50 ₺

Bud Bira Fiyatları
33 lük Bud Depozitosuz Şişe    12,00 ₺
50 lik Bud Depozitosuz Şişe    12,50 ₺
50 lik Bud Kutu Şişe    12,50 ₺

Varım Bira Fiyatları
45 lik Varım Kutu    10,00 ₺
45 lik Varım Limonlu Kutu    10,00 ₺

ŞARAP FİYATLARI

DOLUCA ŞARAP

 

  • Doluca Beyaz – 75’lik    45,00 ₺
  • Doluca Kırmızı – 75’lik    45,00 ₺
  • Doluca Klasik – 75’lik    45,00 ₺
  • Doluca Rose – 75’lik    50,00 ₺
  • Doluca Safir – 75’lik    95,00 ₺
  • Doluca Antik Kırmızı – 75’lik    70,00 ₺
  • Doluca Antik Beyaz – 75’lik    70,00 ₺
  • Villa Doluca Kırmızı – 75’lik    50,00 ₺
  • Villa Doluca Beyaz – 75’lik    50,00 ₺
  • Villa Doluca Rose – 75’lik    55,00 ₺
  • Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik    65,00 ₺
  • Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik    65,00 ₺
  • Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne)  – 75’lik    40,00 ₺
  • Alçıtepe Kirte – 75’lik    265,00 ₺
  • Alçıtepe – 75’lik    265,00 ₺
  • Kızılcaterzi Merlot – 75’lik    205,00 ₺
  • Signium – 75’lik    205,00 ₺
  • Cabernet Sauvignon- 75’lik    160,00 ₺
  • Karma Shiraz – 75’lik    160,00 ₺
  • Karma Merlot – 75’lik    160,00 ₺
  • Karma Öküzgözü – 75’lik    160,00 ₺
  • Karma Merlot Boğazkere – 75’lik    160,00 ₺
  • Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik    160,00 ₺
  • Karma Chardonnay Narince – 75’lik    160,00 ₺
  • Tuğra Öküzgözü – 75’lik    160,00 ₺
  • Tuğra Boğazkere – 750 ml    160,00 ₺
  • Tuğra Kalecik Karası – 75’lik    160,00 ₺
  • Sarafin Fume Blanc – 75’lik    160,00 ₺
  • Sarafin Chardonnay – 75’lik    160,00 ₺
  • Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik    160,00 ₺
  • DLC Kalecik Karası – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Shiraz – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Moskado – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Sauvignon Blanc – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Öküzgözü- 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Boğazkere – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Grenache – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Sultaniye – Emir – 75’lik    70,00 ₺
  • DLC Narince – 75’lik    70,00 ₺
  • Bianca – 75’lik    100,00 ₺
  • Kav Kırmızı – 75’lik    100,00 ₺
  • Kav Beyaz – 75’lik    100,00 ₺

AKDENİZ BİRİCİK

  • Akdeniz Biricik – 75’lik    21,00 ₺
  • Akdeniz Biricik – 100’lük    28,50 ₺
  • Akdeniz Biricik – 150’lik    41,00 ₺
  • Akdeniz Biricik – 200’lük    53,50 ₺
  • Akdeniz Biricik – 300’lük    80,00 ₺
  • Akdeniz Biricik Ice Shot    13,00 ₺

KAVAKLIDERE

  • Kavaklıdere Prestige Narince – 75’lik    130,00 ₺
  • Kavaklıdere Pendore Syrah – 75’lik    160,00 ₺
  • Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası – 75’lik    130,00 ₺
  • Kavaklıdere Prestige Öküzgözü – 75’lik    130,00 ₺
  • Kavaklıdere Prestige Boğazkere – 75’lik    130,00 ₺
  • Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc – 75’lik    80,00 ₺
  • Kavaklıdere Selection Narince – 75’lik    75,00 ₺
  • Kavaklıdere Selection Öküzgözü – 75’lik    95,00 ₺
  • Kavaklıdere Selection Boğazkere – 75’lik    95,00 ₺
  • Kavaklıdere Ancyra Narince – 75’lik    60,00 ₺
  • Kavaklıdere Ancyra Blush – 75’lik    60,00 ₺
  • Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü – 75’lik    60,00 ₺
  • Kavaklıdere Çankaya – 75’lik    60,00 ₺
  • Kavaklıdere Lal – 75’lik    60,00 ₺
  • Kavaklıdere Yakut – 75’lik    60,00 ₺
  • Kavaklıdere Angora – 75’lik    45,00 ₺

CORVUS 

  • Corvus Cruturk – 75’lik    335,00 ₺
  • Corvus Corpus – 75’lik    255,00 ₺
  • Corvus Blend No.4 – 75’lik    135,00 ₺
  • Corvus Malbec – 75’lik    130,00 ₺
  • Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik    125,00 ₺
  • Corvus Merlot – 75’lik    120,00 ₺
  • Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik    120,00 ₺
  • Corvus  Zeleia (Vasilaki) – 75’lik    82,50 ₺
  • Corvus  Teneia (Çavuş) – 75’lik    70,00 ₺

BUZBAĞ

  • Buzbağ Klasik – 75’lik    65,00 ₺
  • Buzbağ Kırmızı – 75’lik    70,00 ₺
  • Buzbağ Beyaz – 75’lik    45,00 ₺

RAKI FİYATLARI 

YENİ RAKI

  • 35 lik Yeni Rakı (Küçük)    81,00 ₺
  • 50 lik Yeni Rakı    114,00 ₺
  • 70 lik Yeni Rakı (Büyük)    159,50 ₺
  • 100 lük Yeni Rakı    219,00 ₺
  • 150 lik Yeni Rakı    325,00 ₺
  • 35 lik Yeni Rakı Yeni Seri    89,00 ₺
  • 50 lik Yeni Rakı Yeni Seri    122,00 ₺
  • 70 lik Yeni Rakı Yeni Seri    169,00 ₺
  • 100 lük Yeni Rakı Yeni Seri    227,00 ₺
  • 35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    97,00 ₺
  • 50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    135,00 ₺
  • 70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı    189,00 ₺
  • 35 lik Yeni Rakı Ala Serisi    104,00 ₺
  • 70 lik Yeni Rakı Ala Serisi    204,00 ₺

TEKİRDAĞ

  • 35 lik Tekirdağ Rakısı    84,00 ₺
  • 50 lik Tekirdağ Rakısı    119,00 ₺
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı    168,00 ₺
  • 100 lük Tekirdağ Rakısı    228,00 ₺
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    89,00 ₺
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi    175,00 ₺
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    93,00 ₺
  • 50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    126,00 ₺
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    175,00 ₺
  • 100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi    238,00 ₺
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    99,00 ₺
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason    194,00 ₺
  • 35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    140,00 ₺
  • 70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara    230,00 ₺

ALTINBAŞ

  • 35 lik Altınbaş Rakı    104,50 ₺
  • 70 lik Altınbaş Rakı    202,00 ₺

İZMİR

  • 35 lik İzmir Rakısı    74,00 ₺
  • 50 lik İzmir Rakısı    104,00 ₺
  • 70 lik İzmir Rakısı    145,00 ₺
  • 100 lük İzmir Rakısı    204,00 ₺
  • 35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    76,00 ₺
  • 50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    108,00 ₺
  • 70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm    149,00 ₺
  • 100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm    209,00 ₺
  • 35 lik İzmir Rakısı Göbek    89,00 ₺
  • 70 lik İzmir Rakısı Göbek    170,00 ₺
  • 70 lik İzmir Rakısı Sakızlı    207,00 ₺

EFE

  • 35 lik Efe Rakı (Klasik)    69,50 ₺
  • 50 lik Efe Rakı (Klasik)    98,50 ₺
  • 70 lik Efe Rakı (Klasik)    138,50 ₺
  • 100 lük Efe Rakı (Klasik)    195,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    80,50 ₺
  • 50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    112,50 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    163,90 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi    219,90 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Göbek    109,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Göbek    199,50 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Gold Efe    88,50 ₺
  • 50 lik Efe Rakı Gold Efe    120,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Gold Efe    168,50 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Gold Efe    221,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    95,00 ₺
  • 50 lik Efe Rakı Sarı Zeybek    179,50 ₺
  • 35 lik Efe Rakı 3 Distile    101,00 ₺
  • 70 lik Efe Rakı 3 Distile    185,00 ₺
  • 70 lik Efe Organik Rakı    157,50 ₺
  • 70 lik Efe Rakı 5 Yıllık    365,00 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Geleneksel    79,90 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Geleneksel    155,00 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Geleneksel    209,50 ₺
  • 35 lik Efe Rakı Tek İmbik    88,50 ₺
  • 70 lik Efe Rakı Tek İmbik    169,90 ₺
  • 100 lük Efe Rakı Tek İmbik    229,50 ₺

VİSKİ FİYATLARI

JOHNNİE WALKER

  • 35 lik Johnnie Walker Red Label    105 ₺
  • 50 lik Johnnie Walker Red Label    142 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker Red Label    204 ₺
  • 100 lük Johnnie Walker Red Label    250 ₺
  • 150 lik Johnnie Walker Red Label    380 ₺
  • 35 lik Johnnie Walker Black Label    135 ₺
  • 50 lik Johnnie Walker Black Label    185 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker Black Label    252 ₺
  • 100 lük Johnnie Walker Black Label    332 ₺
  • 150 lik Johnnie Walker Black Label    470 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker Double Black    285 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker Blue Label    1.600 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve    325 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık    395 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker Sons King George V    3.300 ₺
  • 70 lik Johnnie Walker Green Label    399 ₺

J&B

  • 35 lik J&B    93 ₺
  • 50 lik J&B    130 ₺
  • 70 lik J&B    179 ₺
  • 100 lük J&B    240 ₺
  • 150 lik J&B    338 ₺

JACK DANIELS

  • 35 lik Jack Daniels    140 ₺
  • 50 lik Jack Daniels    190 ₺
  • 70 lik Jack Daniels    256 ₺
  • 100 lük Jack Daniels    350 ₺
  • 175 lik Jack Daniels    600 ₺
  • 300 lük Jack Daniels    1.000 ₺
  • 35 lik Jack Daniels Tennessee Honey    140 ₺
  • 70 lik Jack Daniels Tennessee Honey    256 ₺
  • 70 lik Jack Daniels Red Dog Saloon    245 ₺
  • 70 lik Jack Daniels Single Barrel Select    425 ₺
  • 70 lik Jack Daniels No: 27 Gold    700 ₺
  • 100 lük Jack Daniels Sinatra Select    1.150 ₺

CHİVAS REGAL

  • 20 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    – ₺
  • 35 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    143 ₺
  • 50 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    195 ₺
  • 70 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    260 ₺
  • 100 lük Chivas Regal (12 Yıllık)    350 ₺
  • 175 lik Chivas Regal (12 Yıllık)    625 ₺
  • 3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıllık)    1.100 ₺
  • 50 lik Chivas Regal (18 Yıllık)    350 ₺
  • 70 lik Chivas Regal (18 Yıllık)    475 ₺
  • 100 lük Chivas Regal (18 Yıllık)    – ₺
  • 70 lik Chivas Regal (25 Yıllık)    2.700 ₺
  • 70 lik Chivas Regal Extra    295 ₺
  • 70 lik Chivas Regal Ultis    1.600 ₺
  • 70 lik Chivas XV İskoç    350 ₺
  • 70 lik Chivas Mizunara    495 ₺

VOTKA FİYATLARI

İSTANBLUE

  • 35 lik İstanblue    66 ₺
  • 50 lik İstanblue    84 ₺
  • 70 lik İstanblue    119 ₺
  • 70 lik İstanblue (Shot)    119 ₺
  • 100 lük İstanblue    169 ₺
  • 150 lik İstanblue    240 ₺
  • 50 lik İstanblue Kavunlu    84 ₺
  • 50 lik İstanblue Karpuzlu    84 ₺
  • 50 lik İstanblue Yeşil Elma    84 ₺
  • 50 lik İstanblue Portakallı    84 ₺
  • 35 lik İstanblue Mixx Likör (Karışık Meyve)    30 ₺
  • 35 lik İstanblue Mixx Likör (Vişne)    30 ₺
  • 35 lik İstanblue Mixx Likör Fiyatı (Yeşil Elma)    30 ₺

SMİRNOFF

  • 35 lik Smirnoff Red    83 ₺
  • 50 lik Smirnoff Red    111 ₺
  • 70 lik Smirnoff Red    160 ₺
  • 100 lük Smirnoff Red    222 ₺
  • 70 lik Smirnoff North    134 ₺
  • 70 lik Smirnoff Rasberry (Ahududu)    156 ₺
  • 70 lik Smirnoff Apple (Elma) Red    156 ₺
  • 70 lik Smirnoff Vanilla (Vanilya)    156 ₺
  • 70 lik Smirnoff Citrus (Narenciye)    156 ₺
  • 70 lik Smirnoff Orange (Portakal)    156 ₺
  • 70 lik Smirnoff Peppermint (Nane)    150 ₺
  • 70 lik Smirnoff Espresso    156 ₺
  • 70 lik Smirnoff Green Apple    156 ₺

BİNBOA

  • 35 lik Binboa    73 ₺
  • 70 lik Binboa    134 ₺
  • 100 lük Binboa    187 ₺
  • 70 lik Binboa Limonlu-Düşük Alkollü    – ₺
  • 70 lik Binboa Red Orange    138 ₺
  • 70 lik Binboa Red Apple    138 ₺
  • 70 lik Binboa Pier Ginger    138 ₺
  • 70 lik Binboa Mojito    127 ₺
  • 70 lik Binboa Satsuma    138 ₺
  • 70 lik Binboa Çilekli    138 ₺

ABSOLUT

  • 35 lik Absolut Blue    98 ₺
  • 50 lik Absolut Blue    135 ₺
  • 70 lik Absolut Blue    185 ₺
  • 100 lük Absolut Blue    255 ₺
  • 150 lik Absolut Blue    390 ₺
  • 450 lik Absolut Blue    1.255 ₺
  • 70 lik Absolut Mandrin    185 ₺
  • 70 lik Absolut Raspberri    185 ₺
  • 70 lik Absolut Vanilia    185 ₺
  • 70 lik Absolut Apeach    185 ₺
  • 70 lik Absolut Pears    185 ₺
  • 70 lik Absolut Citron    175 ₺
  • 70 lik Absolut Lime    185 ₺
  • 70 lik Absolut Elyx    390 ₺
  • 150 lik Absolut Elyx    815 ₺
  • 300 lük Absolut Elyx    1.700 ₺
  • 450 lik Absolut Elyx    2.850 ₺
  • 70 lik Absolut Extrakt    185 ₺

ŞAMPANYA FİYATLARI

Mumm Cordon Rouge Şampanya Fiyatları
Mumm Cordon Rouge – 75’lik    450,00 ₺
Mumm Cordon Rouge – 150’lik    850,00 ₺
Mumm Cordon Rouge – 300’lük    2.000,00 ₺
Mumm Rose – 75’lik    490,00 ₺

Perrier Jouet Belle Epoque Şampanya Fiyatları
Perrier Jouet Belle Epoque – 75’lik    1.100,00 ₺

Cafe De Paris (Köpüklü Şarap) Şampanya Fiyatları
Cafe De Paris – 75’lik    165,00 ₺
Cafe De Paris Rose – 75’lik    165,00 ₺
Garrone Prosecco (Köpüklü Şarap) Şampanya Fiyatları
Garrone Prosecco – 75’lik    190,00 ₺
Dom Perignon Şampanya Fiyatları
Dom Perignon Vintage – 75’lik    1.550,00 ₺
Dom Perignon Rose Vintage – 75’lik    2.100,00 ₺
Krug Rose Şampanya Fiyatları
Krug Rose – 75’lik    135,00 ₺

VCP La Grande Dame Vintaged Şampanya Fiyatları
VCP La Grande Dame Vintaged – 75’lik    1.100,00 ₺

Veuve Clicquot Rose Şampanya Fiyatları
Veuve Clicquot Rose – 75’lik    500,00 ₺
Ruinart Şampanya Fiyatları
Ruinart Blanc de Blancs – 75’lik    500,00 ₺
Ruinart Rose – 75’lik    500,00 ₺

Moet & Chandon Imperial Şampanya Fiyatları
Moet & Chandon Imperial – 75’lik    440,00 ₺
Bottega Gold Şampanya Fiyatları
Bottega Gold – 75’lik    200,00 ₺
Kavaklıdere Şampanya Fiyatları
Kavaklıdere Altın Köpük – 75’lik    100,00 ₺
Kavaklıdere İnci Damlası – 75’lik    100,00 ₺
Kayra Balo Şampanya Fiyatları
Kayra Balo – 75’lik    100,00 ₺

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT