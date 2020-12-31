31 Aralık gecesi saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle o saatten 4 Ocak 2021, saat 05.00'e dek marketlerde ve tekel bayilerde alkol satışı yapılmayacak. Bu nedenle, bugün saat 21.00'e dek yılbaşı allışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerde vakit kaybetmemek adına güncel alkol fiyatlarını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde 31 Aralık alkol fiyatları | Yılbaşı alkol fiyatları | Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatları derledik. İşte en güncel fiyat listesi...

31 ARALIK ALKOL FİYATLARI | YILBAŞI ALKOL FİYATLARI

BİRA FİYATLARI

EFES PİLSEN

30 luk Efes Pilsen Depozitolu Şişe 7,75 ₺

50 lik Efes Pilsen Depozitolu Tombul Şişe 12,00 ₺

50 lik Efes Pilsen Depozitolu Uzun Şişe 12,00 ₺

33 lük Efes Pilsen Kutu 10,00 ₺

50 lik Efes Pilsen Kutu 12,25 ₺

1 litrelik Efes Pilsen Kutu 22,50 ₺

50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 14,50 ₺

50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Şişe (D.suz) 12,50 ₺

50 lik Efes Pilsen Özel Seri Depozitosuz 12,50 ₺

50 lik Efes Extra Depozitolu Şişe 14,25 ₺

23,7 lik Efes Extra Blend Kutu 9,50 ₺

23,7 lik Efes Ekstra Shot Kutu 9,50 ₺

1 litrelik Efes Ekstra Kutu — ₺

50 lik Efes Malt Depozitolu Şişe 11,00 ₺

50 lik Efes Malt Kutu 11,25 ₺

25 lik Efes Malt Depozitosuz Şişe 6,50 ₺

33 lük Efes Brewmaster Red Ale Depozitosuz Şişe 12,00 ₺

33 lük Efes Brewmaster White Ale Depozitosuz Şişe 12,00 ₺



BOMONTİ

50 lik Bomonti Depozitolu Şişe 12,00 ₺

50 lik Bomonti Depozitosuz Şişe 12,50 ₺

50 lik Bomonti Filtresiz Depozitosuz Şişe 13,50 ₺

50 lik Bomonti Filtresiz Kutu 13,50 ₺

33 lük Bomonti Red Ale Depozitosuz Şişe 12,50 ₺

33 lük Bomonti Black Depozitosuz Şişe 12,50 ₺

33 lük Bomonti İpa Depozitosuz Şişe 14,00 ₺

TUBORG

50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 12,00 ₺

50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 12,75 ₺

50 lik Tuborg Gold Kutu 12,25 ₺

33 lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 11,00 ₺

33 lük Tuborg Gold Kutu 10,00 ₺

50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 12,75 ₺

50 lik Tuborg Amber Kutu 12,25 ₺

33 lük Tuborg Amber Depozitosuz Şişe – ₺

50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 15,50 ₺

25 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 9,50 ₺

50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 13,50 ₺

50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 13,50 ₺

MİLLER

33 lük Miller Depozitosuz Şişe 12,00 ₺

50 lik Miller Depozitosuz Şişe 14,00 ₺

50 lik Miller Kutu 14,00 ₺

CARLSBERG

50 lik Carlsberg Depozitolu Şişe 12,50 ₺

33 lük Carlsberg Depozitosuz Şişe 11,50 ₺

50 lik Carlsberg Kutu 13,00 ₺

33 lük Carlsberg Kutu 10,75 ₺



BECK'S

50 lik Beck’s Kutu 13,00 ₺

50 lik Beck’s Depozitosuz Şişe 13,00 ₺

33 lük Beck’s Depozitosuz Şişe 12,00 ₺



AMSTERDAM

50 lik Amsterdam Navigator Kutu 18,50 ₺

50 lik Amsterdam Navigator Depozitosuz Şişe 18,50 ₺

Corona Bira Fiyatları

35,5 lik Corona Extra Şişe 17,50 ₺

Erdinger Bira Fiyatları

33 lük Erdinger Depozitosuz Şişe 17,50 ₺

Duvel Bira Fiyatları

33 lük Duvel Depozitosuz Şişe 25,00 ₺

Marmara Gold Bira Fiyatları

1 litrelik Marmara Gold Depozitosuz Şişe 20,00 ₺

Skol Bira Fiyatları

1 litrelik Skol Bira Depozitosuz Pet Şişe 20,00 ₺

Grolsch Bira Fiyatları

45 lik Grolsch Depozitosuz Şişe 23,00 ₺

Frederic Bira Fiyatları

35 lik Frederic Marzen Lager Şişe 15,75 ₺

35 lik Frederic India Pale Ale Şişe 15,75 ₺

35 lik Frederic Brown Ale Şişe 15,75 ₺

35 lik Frederic White Ipa Şişe 15,75 ₺

Weihenstephan Bira Fiyatları

33 lük Weihenstephan Depozitosuz Şişe 15,75 ₺

33 lük Weihenstephan Vitus Depozitosuz Şişe 18,00 ₺

Guinness Bira Fiyatları

44 lük Guinness Kutu 19,25 ₺

SOL Cerveza Bira Fiyatları

33 lük SOL Cerveza Depozitosuz Şişe 15,75 ₺

Leffe Bira Fiyatları

33 lük Leffe Brune Blonde Depozitosuz Şişe 18,50 ₺

33 lük Leffe Brune Depozitosuz Şişe 18,50 ₺

33 lük Leffe Radieuse Depozitosuz Şişe 24,00 ₺

Hoegaarden Bira Fiyatları

33 lük Hoegaarden Depozitosuz Şişe 18,00 ₺

Desperados Bira Fiyatları

33 lük Desperados Depozitosuz Şişe 18,50 ₺

Kronenbourg Bira Fiyatları

33 lük Kronenbourg 1664 Blanc Depozitosuz Şişe 15,75 ₺

Grimbergen Bira Fiyatları

33 lük Grimbergen Blonde Depozitosuz Şişe 16,50 ₺

33 lük Grimbergen Double Ambree Depozitosuz Şişe 16,50 ₺

Bud Bira Fiyatları

33 lük Bud Depozitosuz Şişe 12,00 ₺

50 lik Bud Depozitosuz Şişe 12,50 ₺

50 lik Bud Kutu Şişe 12,50 ₺

Varım Bira Fiyatları

45 lik Varım Kutu 10,00 ₺

45 lik Varım Limonlu Kutu 10,00 ₺

ŞARAP FİYATLARI

DOLUCA ŞARAP

Doluca Beyaz – 75’lik 45,00 ₺

Doluca Kırmızı – 75’lik 45,00 ₺

Doluca Klasik – 75’lik 45,00 ₺

Doluca Rose – 75’lik 50,00 ₺

Doluca Safir – 75’lik 95,00 ₺

Doluca Antik Kırmızı – 75’lik 70,00 ₺

Doluca Antik Beyaz – 75’lik 70,00 ₺

Villa Doluca Kırmızı – 75’lik 50,00 ₺

Villa Doluca Beyaz – 75’lik 50,00 ₺

Villa Doluca Rose – 75’lik 55,00 ₺

Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik 65,00 ₺

Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik 65,00 ₺

Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne) – 75’lik 40,00 ₺

Alçıtepe Kirte – 75’lik 265,00 ₺

Alçıtepe – 75’lik 265,00 ₺

Kızılcaterzi Merlot – 75’lik 205,00 ₺

Signium – 75’lik 205,00 ₺

Cabernet Sauvignon- 75’lik 160,00 ₺

Karma Shiraz – 75’lik 160,00 ₺

Karma Merlot – 75’lik 160,00 ₺

Karma Öküzgözü – 75’lik 160,00 ₺

Karma Merlot Boğazkere – 75’lik 160,00 ₺

Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik 160,00 ₺

Karma Chardonnay Narince – 75’lik 160,00 ₺

Tuğra Öküzgözü – 75’lik 160,00 ₺

Tuğra Boğazkere – 750 ml 160,00 ₺

Tuğra Kalecik Karası – 75’lik 160,00 ₺

Sarafin Fume Blanc – 75’lik 160,00 ₺

Sarafin Chardonnay – 75’lik 160,00 ₺

Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik 160,00 ₺

DLC Kalecik Karası – 75’lik 70,00 ₺

DLC Shiraz – 75’lik 70,00 ₺

DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik 70,00 ₺

DLC Moskado – 75’lik 70,00 ₺

DLC Sauvignon Blanc – 75’lik 70,00 ₺

DLC Öküzgözü- 75’lik 70,00 ₺

DLC Boğazkere – 75’lik 70,00 ₺

DLC Grenache – 75’lik 70,00 ₺

DLC Sultaniye – Emir – 75’lik 70,00 ₺

DLC Narince – 75’lik 70,00 ₺

Bianca – 75’lik 100,00 ₺

Kav Kırmızı – 75’lik 100,00 ₺

Kav Beyaz – 75’lik 100,00 ₺

AKDENİZ BİRİCİK

Akdeniz Biricik – 75’lik 21,00 ₺

Akdeniz Biricik – 100’lük 28,50 ₺

Akdeniz Biricik – 150’lik 41,00 ₺

Akdeniz Biricik – 200’lük 53,50 ₺

Akdeniz Biricik – 300’lük 80,00 ₺

Akdeniz Biricik Ice Shot 13,00 ₺

KAVAKLIDERE

Kavaklıdere Prestige Narince – 75’lik 130,00 ₺

Kavaklıdere Pendore Syrah – 75’lik 160,00 ₺

Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası – 75’lik 130,00 ₺

Kavaklıdere Prestige Öküzgözü – 75’lik 130,00 ₺

Kavaklıdere Prestige Boğazkere – 75’lik 130,00 ₺

Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc – 75’lik 80,00 ₺

Kavaklıdere Selection Narince – 75’lik 75,00 ₺

Kavaklıdere Selection Öküzgözü – 75’lik 95,00 ₺

Kavaklıdere Selection Boğazkere – 75’lik 95,00 ₺

Kavaklıdere Ancyra Narince – 75’lik 60,00 ₺

Kavaklıdere Ancyra Blush – 75’lik 60,00 ₺

Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü – 75’lik 60,00 ₺

Kavaklıdere Çankaya – 75’lik 60,00 ₺

Kavaklıdere Lal – 75’lik 60,00 ₺

Kavaklıdere Yakut – 75’lik 60,00 ₺

Kavaklıdere Angora – 75’lik 45,00 ₺

CORVUS

Corvus Cruturk – 75’lik 335,00 ₺

Corvus Corpus – 75’lik 255,00 ₺

Corvus Blend No.4 – 75’lik 135,00 ₺

Corvus Malbec – 75’lik 130,00 ₺

Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik 125,00 ₺

Corvus Merlot – 75’lik 120,00 ₺

Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik 120,00 ₺

Corvus Zeleia (Vasilaki) – 75’lik 82,50 ₺

Corvus Teneia (Çavuş) – 75’lik 70,00 ₺

BUZBAĞ

Buzbağ Klasik – 75’lik 65,00 ₺

Buzbağ Kırmızı – 75’lik 70,00 ₺

Buzbağ Beyaz – 75’lik 45,00 ₺

RAKI FİYATLARI

YENİ RAKI

35 lik Yeni Rakı (Küçük) 81,00 ₺

50 lik Yeni Rakı 114,00 ₺

70 lik Yeni Rakı (Büyük) 159,50 ₺

100 lük Yeni Rakı 219,00 ₺

150 lik Yeni Rakı 325,00 ₺

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri 89,00 ₺

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri 122,00 ₺

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri 169,00 ₺

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri 227,00 ₺

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 97,00 ₺

50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 135,00 ₺

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı 189,00 ₺

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi 104,00 ₺

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi 204,00 ₺

TEKİRDAĞ

35 lik Tekirdağ Rakısı 84,00 ₺

50 lik Tekirdağ Rakısı 119,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı 168,00 ₺

100 lük Tekirdağ Rakısı 228,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 89,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi 175,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 93,00 ₺

50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 126,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 175,00 ₺

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi 238,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 99,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason 194,00 ₺

35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 140,00 ₺

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara 230,00 ₺

ALTINBAŞ

35 lik Altınbaş Rakı 104,50 ₺

70 lik Altınbaş Rakı 202,00 ₺

İZMİR

35 lik İzmir Rakısı 74,00 ₺

50 lik İzmir Rakısı 104,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı 145,00 ₺

100 lük İzmir Rakısı 204,00 ₺

35 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 76,00 ₺

50 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 108,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm 149,00 ₺

100 lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm 209,00 ₺

35 lik İzmir Rakısı Göbek 89,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı Göbek 170,00 ₺

70 lik İzmir Rakısı Sakızlı 207,00 ₺

EFE

35 lik Efe Rakı (Klasik) 69,50 ₺

50 lik Efe Rakı (Klasik) 98,50 ₺

70 lik Efe Rakı (Klasik) 138,50 ₺

100 lük Efe Rakı (Klasik) 195,00 ₺

35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 80,50 ₺

50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 112,50 ₺

70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 163,90 ₺

100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi 219,90 ₺

35 lik Efe Rakı Göbek 109,00 ₺

70 lik Efe Rakı Göbek 199,50 ₺

35 lik Efe Rakı Gold Efe 88,50 ₺

50 lik Efe Rakı Gold Efe 120,00 ₺

70 lik Efe Rakı Gold Efe 168,50 ₺

100 lük Efe Rakı Gold Efe 221,00 ₺

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 95,00 ₺

50 lik Efe Rakı Sarı Zeybek 179,50 ₺

35 lik Efe Rakı 3 Distile 101,00 ₺

70 lik Efe Rakı 3 Distile 185,00 ₺

70 lik Efe Organik Rakı 157,50 ₺

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık 365,00 ₺

35 lik Efe Rakı Geleneksel 79,90 ₺

70 lik Efe Rakı Geleneksel 155,00 ₺

100 lük Efe Rakı Geleneksel 209,50 ₺

35 lik Efe Rakı Tek İmbik 88,50 ₺

70 lik Efe Rakı Tek İmbik 169,90 ₺

100 lük Efe Rakı Tek İmbik 229,50 ₺

VİSKİ FİYATLARI

JOHNNİE WALKER

35 lik Johnnie Walker Red Label 105 ₺

50 lik Johnnie Walker Red Label 142 ₺

70 lik Johnnie Walker Red Label 204 ₺

100 lük Johnnie Walker Red Label 250 ₺

150 lik Johnnie Walker Red Label 380 ₺

35 lik Johnnie Walker Black Label 135 ₺

50 lik Johnnie Walker Black Label 185 ₺

70 lik Johnnie Walker Black Label 252 ₺

100 lük Johnnie Walker Black Label 332 ₺

150 lik Johnnie Walker Black Label 470 ₺

70 lik Johnnie Walker Double Black 285 ₺

70 lik Johnnie Walker Blue Label 1.600 ₺

70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve 325 ₺

70 lik Johnnie Walker 18 Yıllık 395 ₺

70 lik Johnnie Walker Sons King George V 3.300 ₺

70 lik Johnnie Walker Green Label 399 ₺

J&B

35 lik J&B 93 ₺

50 lik J&B 130 ₺

70 lik J&B 179 ₺

100 lük J&B 240 ₺

150 lik J&B 338 ₺

JACK DANIELS

35 lik Jack Daniels 140 ₺

50 lik Jack Daniels 190 ₺

70 lik Jack Daniels 256 ₺

100 lük Jack Daniels 350 ₺

175 lik Jack Daniels 600 ₺

300 lük Jack Daniels 1.000 ₺

35 lik Jack Daniels Tennessee Honey 140 ₺

70 lik Jack Daniels Tennessee Honey 256 ₺

70 lik Jack Daniels Red Dog Saloon 245 ₺

70 lik Jack Daniels Single Barrel Select 425 ₺

70 lik Jack Daniels No: 27 Gold 700 ₺

100 lük Jack Daniels Sinatra Select 1.150 ₺

CHİVAS REGAL

20 lik Chivas Regal (12 Yıllık) – ₺

35 lik Chivas Regal (12 Yıllık) 143 ₺

50 lik Chivas Regal (12 Yıllık) 195 ₺

70 lik Chivas Regal (12 Yıllık) 260 ₺

100 lük Chivas Regal (12 Yıllık) 350 ₺

175 lik Chivas Regal (12 Yıllık) 625 ₺

3 Litrelik Chivas Regal (12 Yıllık) 1.100 ₺

50 lik Chivas Regal (18 Yıllık) 350 ₺

70 lik Chivas Regal (18 Yıllık) 475 ₺

100 lük Chivas Regal (18 Yıllık) – ₺

70 lik Chivas Regal (25 Yıllık) 2.700 ₺

70 lik Chivas Regal Extra 295 ₺

70 lik Chivas Regal Ultis 1.600 ₺

70 lik Chivas XV İskoç 350 ₺

70 lik Chivas Mizunara 495 ₺

VOTKA FİYATLARI

İSTANBLUE

35 lik İstanblue 66 ₺

50 lik İstanblue 84 ₺

70 lik İstanblue 119 ₺

70 lik İstanblue (Shot) 119 ₺

100 lük İstanblue 169 ₺

150 lik İstanblue 240 ₺

50 lik İstanblue Kavunlu 84 ₺

50 lik İstanblue Karpuzlu 84 ₺

50 lik İstanblue Yeşil Elma 84 ₺

50 lik İstanblue Portakallı 84 ₺

35 lik İstanblue Mixx Likör (Karışık Meyve) 30 ₺

35 lik İstanblue Mixx Likör (Vişne) 30 ₺

35 lik İstanblue Mixx Likör Fiyatı (Yeşil Elma) 30 ₺

SMİRNOFF

35 lik Smirnoff Red 83 ₺

50 lik Smirnoff Red 111 ₺

70 lik Smirnoff Red 160 ₺

100 lük Smirnoff Red 222 ₺

70 lik Smirnoff North 134 ₺

70 lik Smirnoff Rasberry (Ahududu) 156 ₺

70 lik Smirnoff Apple (Elma) Red 156 ₺

70 lik Smirnoff Vanilla (Vanilya) 156 ₺

70 lik Smirnoff Citrus (Narenciye) 156 ₺

70 lik Smirnoff Orange (Portakal) 156 ₺

70 lik Smirnoff Peppermint (Nane) 150 ₺

70 lik Smirnoff Espresso 156 ₺

70 lik Smirnoff Green Apple 156 ₺

BİNBOA

35 lik Binboa 73 ₺

70 lik Binboa 134 ₺

100 lük Binboa 187 ₺

70 lik Binboa Limonlu-Düşük Alkollü – ₺

70 lik Binboa Red Orange 138 ₺

70 lik Binboa Red Apple 138 ₺

70 lik Binboa Pier Ginger 138 ₺

70 lik Binboa Mojito 127 ₺

70 lik Binboa Satsuma 138 ₺

70 lik Binboa Çilekli 138 ₺

ABSOLUT

35 lik Absolut Blue 98 ₺

50 lik Absolut Blue 135 ₺

70 lik Absolut Blue 185 ₺

100 lük Absolut Blue 255 ₺

150 lik Absolut Blue 390 ₺

450 lik Absolut Blue 1.255 ₺

70 lik Absolut Mandrin 185 ₺

70 lik Absolut Raspberri 185 ₺

70 lik Absolut Vanilia 185 ₺

70 lik Absolut Apeach 185 ₺

70 lik Absolut Pears 185 ₺

70 lik Absolut Citron 175 ₺

70 lik Absolut Lime 185 ₺

70 lik Absolut Elyx 390 ₺

150 lik Absolut Elyx 815 ₺

300 lük Absolut Elyx 1.700 ₺

450 lik Absolut Elyx 2.850 ₺

70 lik Absolut Extrakt 185 ₺

ŞAMPANYA FİYATLARI

Mumm Cordon Rouge Şampanya Fiyatları

Mumm Cordon Rouge – 75’lik 450,00 ₺

Mumm Cordon Rouge – 150’lik 850,00 ₺

Mumm Cordon Rouge – 300’lük 2.000,00 ₺

Mumm Rose – 75’lik 490,00 ₺

Perrier Jouet Belle Epoque Şampanya Fiyatları

Perrier Jouet Belle Epoque – 75’lik 1.100,00 ₺

Cafe De Paris (Köpüklü Şarap) Şampanya Fiyatları

Cafe De Paris – 75’lik 165,00 ₺

Cafe De Paris Rose – 75’lik 165,00 ₺

Garrone Prosecco (Köpüklü Şarap) Şampanya Fiyatları

Garrone Prosecco – 75’lik 190,00 ₺

Dom Perignon Şampanya Fiyatları

Dom Perignon Vintage – 75’lik 1.550,00 ₺

Dom Perignon Rose Vintage – 75’lik 2.100,00 ₺

Krug Rose Şampanya Fiyatları

Krug Rose – 75’lik 135,00 ₺

VCP La Grande Dame Vintaged Şampanya Fiyatları

VCP La Grande Dame Vintaged – 75’lik 1.100,00 ₺

Veuve Clicquot Rose Şampanya Fiyatları

Veuve Clicquot Rose – 75’lik 500,00 ₺

Ruinart Şampanya Fiyatları

Ruinart Blanc de Blancs – 75’lik 500,00 ₺

Ruinart Rose – 75’lik 500,00 ₺

Moet & Chandon Imperial Şampanya Fiyatları

Moet & Chandon Imperial – 75’lik 440,00 ₺

Bottega Gold Şampanya Fiyatları

Bottega Gold – 75’lik 200,00 ₺

Kavaklıdere Şampanya Fiyatları

Kavaklıdere Altın Köpük – 75’lik 100,00 ₺

Kavaklıdere İnci Damlası – 75’lik 100,00 ₺

Kayra Balo Şampanya Fiyatları

Kayra Balo – 75’lik 100,00 ₺