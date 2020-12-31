Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı olumsuz etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, 2020'yi hepimiz için unutulmaz kıldı. Kısıtlamaların gölgesinde geçen pandemi sürecinin 2021 yılında etkisini kaybetmesi umulsa da yen yılın ilk günleri de yasağın kurbanı oldu. Alışveriş tutkunları ise 2020'nin son, 2021'in ise ilk günlerini bir şeyler satın alarak geçirmekte kararlı. Bu kapsamda, 31 Aralık AVM çalışma saatleri | AVMler yılbaşında açık mı? AVM yılbaşı çalışma saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...

31 ARALIK AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

31 Aralık 2020 tarihinde AVMlerin çalışma saatleri, sabah 10.00 ile akşam 21.00 olacak. Yani AVMler, bu tarihte 11 saat faaliyet gösterecek. Saat 21.00'den sonra gerçekleşecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, çalışanlarının evebu saatte varabilmesi için birçok AVMnin saat 20.00'de faaliyetlerini solandırdığı biliniyor.

AVMLER YILBAŞINDA AÇIK MI? AVM YILBAŞI ÇALIŞMA SAATLERİ

31 Aralık Perşembe günü, saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca AVMler hizmet dışı olacak. Yani 31 Aralık akşamı saat 21.00'de kapanan AVMler, 4 Ocak 10.00'a dek kapalı bulunacak. Bu kapsamda 1 - 2 - 3 Ocak tarihlerinde AVMler faaliyet dışı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR

İstisna kapsamında olan kişiler İçişleri Bakanlığı genelgesinde şöyle belirtildi:

a) “Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş­ büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

i) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.