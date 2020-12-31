31 Aralık bankalar tam gün mü çalışıyor? Bugün bankalar açık mı? başlıkları şu sıralar internette çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.



31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.

31 ARALIK BANKALAR TAM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR? BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık’ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler. 31 Aralık günü saat 09.00 – 17.00 arasında (öğle arası hariç) hafta içi her gün olduğu gibi mesaisine devam edecek.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

EFT VE HAVALE TARİHLERİ

Öte yandan bankalar 1 Ocak'ta resmi tatil dolayısıyla tatil yapacak. Havale ve EFT gibi çeşitli para gönderim işlemleriniz de bir ertesi gün olan 2 Ocak gününde hesaplara yansıyacak

BANKALAR 1 OCAK'TA AÇIK MI?

1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatildir.